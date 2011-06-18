Нужен скрипт фотогалереи

Нужен простой сайт чтобы собирать мнения людей о том когда произойдет какое-то событие. Интерфейс должен быть очень простым: Сначала посетитель отмечает на календаре дату когда по его мнению произойдет некоторое событие. Затем ему показывются даты за которые голосуют ...