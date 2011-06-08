Техническое задание.

Требуется написать качественное Техническое задание для веб проекта на основании информации и материалов, предоставляемых заказчиком.

Техническое задание должно включать в себя детальный перечень функциональных и технических требований, а также описания и прототипы всех веб страниц и форм.

Прошу обращаться только тем, кто имеет опыт написания ТЗ, и может продемонстрировать примеры написанного им ранее ТЗ (полностью или частично).