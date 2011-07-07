Скрипты взаимодействия с платежной системой ASP

Здравствуйте.

Задача такая: есть панель управления, которая имеет систему биллинга с Open API, для этой системы необходимо написать несколько ASP страниц, которые будут взаимодействовать с платежными системами(отправка запроса, получение ответа).

Алгоритм работы обработчика примерно следующий:

Система биллинга передает в страницу параметры запроса -> страница формирует SOAP и отправляет в платежную систему -> платежная система возвращает ответ на страницу -> страница возвращает ответ биллинговой системе.

Примеры аналогичных страниц есть и могут быть предоставлены. Предложения и цены можно на почту или в ICQ496364151