Настроить блог на blogspot

Есть архив с флешем http://www.comforta.com.ua/test/AC_Active_Product_Demo_4_web.rar Необходимо сделать такую же флешку на русском языке, либо поправить эту. Если переделывать: Я декомпилировал, но как шрифт добавить - незнаю. После добавления шрифта нужно поменять текст на тот, что я дам. И заменить ...