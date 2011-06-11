Наладить работу PHP + Zend

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Я не очень понимаю в таких вещах, буду описывать простым языком.
Был сайт, созданный на базе RBS-cms (полная копия UMI.cms). Сайт c закрытым исходным кодом работал через Zend.
Работал нормально с 2008 года на хостинге Мастерхост с тарифом "Оптимальный".
В конце 2010 года был произведен обязательный переход на PHP 5.2 и сайт работать перестал.
По совету тех поддержки хостинга перешли на тариф CMS.Профи, где есть поддержка PHP на уровне сервера.
Из файла .htaccess были удалены первые строки ведущие в каталог /cgi-bin/ где по всей видимости лежали нерабочие уже версии PHP и все заработало. Тех поддержка хостинга подсказала что можно пересобрать PHP в папке /cgi-bin/ и вернуться на прежний тарифный план.
Задача: сменить настройки PHP и ZEND чтобы все работало на обычном тарифе. Старый файл .htaccess утрачен.
Сменить хостинг не вариант. Пишите цену и сроки. Предоставим FTP и данные для звонков в тех поддержку.
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