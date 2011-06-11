Требуется настроить функцию показа превью

$85
Веб-программированиеЗавершен2 заявки200 просмотров
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1.

Требуется настроить функцию записи превью на новое фото, добавляемое или обновляемое после редактирования из админки.

Сейчас после редактирования поста через админку не записывает файл tn_ (права проверял) и выводит пустой квадрат(нужно скопировать функции из общего postimg.php и вставить в post админки), где должно быть превью.

2.

ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОЛУЧЕНО ПИСЬМО ОБ УСПЕШНОМ ДОБАВЛЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ (проработать все файлы по аналогии с генеральным генератором ссылок):

?Доброго времени суток,

спасибо за размещенное объявление (делаю сайты) на сайте autoxata.com - доска объявлений.

Для завершения операции размещения нужно пройти по следующей ссылке(для активации Вашего e-mail):

http://autoxata.com/?view=activate&type=ad&adid=1782&codemd5=1612288f71178329d5a7d14231380d85&cityid=486

Срок истечения публикации объявления: 2011-06-11 (для увеличения срока Вы можете заказать платные услуги выбора большего срока).

После активации Вашего e-mail объявления станет доступным по адресу:

http://autoxata.com/486/posts/81/1302/1782.html

Для редактирования/удаления объявления следует использовать следующую ссылку:

http://autoxata.com/?view=edit&isevent=&adid=1782&codemd5=1612288f71178329d5a7d14231380d85&cityid=486

С уважением,

коллектив, autoxata.com - доска объявлений

ВЕРНО:

(недочет в урл: http://autoxata.com/486/posts/81/1302/1782.html )

ДЕЙСТВИЕ:

НАЖАЛ НА ССЫЛКУ АКТИВАЦИИ:

http://autoxata.com/?view=activate&type=ad&adid=1782&codemd5=1612288f71178329d5a7d14231380d85&cityid=486

ОТВЕТ НА ЭКРАН:

Ваш электронный адрес проверен успешно!

Спасибо за подтверждение Вашего e-mail.

Ваше объявление допущено к публикации на сайте.

Вы можете просмотреть Ваше объявление здесь:

http://autoxata.com/http://Kiev.autoxata.com/posts/goloseevo_rayon kitaevo demievka koncha-zaspa/internet/the_creation_of_internet_sites/1782.html

ОШИБКА: (недочет в урл: http://autoxata.com/http://Kiev.autoxata.com/posts/goloseevo_rayon kitaevo demievka koncha-zaspa/internet/the_creation_of_internet_sites/1782.html ) в строке 2 URL слиты.

ОШИБКА2: но даже http://Kiev.autoxata.com/posts/goloseevo_rayon kitaevo demievka koncha-zaspa/internet/the_creation_of_internet_sites/1782.html - не работает

РЕШЕНИ:

ВРУЧНУЮ ОТРЕДАКТИРОВАННА ССЫЛКА РАБОТАЕТ! (БЕЗ KIEV.)

http://autoxata.com/posts/goloseevo_rayon%20kitaevo%20demievka%20koncha-zaspa/internet/the_creation_of_internet_sites/1782.html

3. НЕ РАБОТАЮТ ССЫЛКИ (просмотреть .htaccess на предмет верности ввода ссылок и проверить что не так - см. MOD_REWRITE)

ОШИБКА:

не срабатывает вообще http://autoxata.com/resend.html (НАПОМНИТЬ ССЫЛКИ)

ГДЕ РАБОТАЕТ : на vozok

аналогично не срабатывают другие ссылки(см. в меню и внизу) - где-то недочет

3.1. в http://autoxata.com/rss.php

ОШИБКА: выводит знак ? в тексте

Также необходимо убрать вопросы в кратких описания и RSS потока(UTF-8 ошибка).

ОШИБКА:

НЕ РАБОТАЕТ ССЫЛКА МОЙ АКАУНТ

http://autoxata.com/account.html

4. (РАБОТА С ГЕНЕРАТОРОМ В ФАЙЛАХ)

Адрес: http://sevastopol.autoxata.com/

ОШИБКА:

при наведении на ссылку одной из категорий(Аудио, видео, фото техника) выводит без поддомена!- http://autoxata.com/posts/real_estate_for_sale/

ВЕРНО:

http://sevastopol.autoxata.com/posts/real_estate_for_sale/

4.2

ОШИБКА:

ВЕРНО:

4.3

АДРЕС:

http://autoxata.com/?view=selectcity&targetview=post&cityid=-26

ВЕРНЕЕ:

http://sevastopol.autoxata.com/?view=selectcity&targetview=post&cityid=-26

ВЕРНО:

http://sevastopol.autoxata.com/post_add

ОШИБКА в тегах:

Севастополь - <a href="http://autoxata.com">autoxata.com</a> - доска объявлений

ВЕРНО в тегах:

http://autoxata.com/?view=post&cityid=496&catid=76&shortcutregion=

Дать объявление Севастополь - автомобильные аксессуары - <a href="http://autoxata.com">autoxata.com</a> - доска объявлений

5. Сделать порядочный(ссылки на sitemap по категориям городов на sitemap1.xml, sitemap2.xml чтобы не было более 50 000 ссылок на посты в одном sitemap.xml ). А именно: sitemap.xml - карта ссылок на другие sitemap.xml

13 лет назад
gogison
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
-Arh_Angel-
Евгений 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов(-1)
13 лет назад
$70
8 дней
Человек пропал на месяц и не отвечал. Не выходил на связь ни по каким каналам. В результате работа не выполнена и проекту нанесен значительный ущерб!