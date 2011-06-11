Требуется настроить функцию показа превью

1.

Требуется настроить функцию записи превью на новое фото, добавляемое или обновляемое после редактирования из админки.

Сейчас после редактирования поста через админку не записывает файл tn_ (права проверял) и выводит пустой квадрат(нужно скопировать функции из общего postimg.php и вставить в post админки), где должно быть превью.

2.

ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОЛУЧЕНО ПИСЬМО ОБ УСПЕШНОМ ДОБАВЛЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ (проработать все файлы по аналогии с генеральным генератором ссылок):

?Доброго времени суток,

спасибо за размещенное объявление (делаю сайты) на сайте autoxata.com - доска объявлений.

Для завершения операции размещения нужно пройти по следующей ссылке(для активации Вашего e-mail):

http://autoxata.com/?view=activate&type=ad&adid=1782&codemd5=1612288f71178329d5a7d14231380d85&cityid=486

Срок истечения публикации объявления: 2011-06-11 (для увеличения срока Вы можете заказать платные услуги выбора большего срока).

После активации Вашего e-mail объявления станет доступным по адресу:

http://autoxata.com/486/posts/81/1302/1782.html

Для редактирования/удаления объявления следует использовать следующую ссылку:

http://autoxata.com/?view=edit&isevent=&adid=1782&codemd5=1612288f71178329d5a7d14231380d85&cityid=486

С уважением,

коллектив, autoxata.com - доска объявлений

ВЕРНО:

(недочет в урл: http://autoxata.com/486/posts/81/1302/1782.html )

ДЕЙСТВИЕ:

НАЖАЛ НА ССЫЛКУ АКТИВАЦИИ:

http://autoxata.com/?view=activate&type=ad&adid=1782&codemd5=1612288f71178329d5a7d14231380d85&cityid=486

ОТВЕТ НА ЭКРАН:

Ваш электронный адрес проверен успешно!

Спасибо за подтверждение Вашего e-mail.

Ваше объявление допущено к публикации на сайте.

Вы можете просмотреть Ваше объявление здесь:

http://autoxata.com/http://Kiev.autoxata.com/posts/goloseevo_rayon kitaevo demievka koncha-zaspa/internet/the_creation_of_internet_sites/1782.html

ОШИБКА: (недочет в урл: http://autoxata.com/http://Kiev.autoxata.com/posts/goloseevo_rayon kitaevo demievka koncha-zaspa/internet/the_creation_of_internet_sites/1782.html ) в строке 2 URL слиты.

ОШИБКА2: но даже http://Kiev.autoxata.com/posts/goloseevo_rayon kitaevo demievka koncha-zaspa/internet/the_creation_of_internet_sites/1782.html - не работает

РЕШЕНИ:

ВРУЧНУЮ ОТРЕДАКТИРОВАННА ССЫЛКА РАБОТАЕТ! (БЕЗ KIEV.)

http://autoxata.com/posts/goloseevo_rayon%20kitaevo%20demievka%20koncha-zaspa/internet/the_creation_of_internet_sites/1782.html

3. НЕ РАБОТАЮТ ССЫЛКИ (просмотреть .htaccess на предмет верности ввода ссылок и проверить что не так - см. MOD_REWRITE)

ОШИБКА:

не срабатывает вообще http://autoxata.com/resend.html (НАПОМНИТЬ ССЫЛКИ)

ГДЕ РАБОТАЕТ : на vozok

аналогично не срабатывают другие ссылки(см. в меню и внизу) - где-то недочет

3.1. в http://autoxata.com/rss.php

ОШИБКА: выводит знак ? в тексте

Также необходимо убрать вопросы в кратких описания и RSS потока(UTF-8 ошибка).

ОШИБКА:

НЕ РАБОТАЕТ ССЫЛКА МОЙ АКАУНТ

http://autoxata.com/account.html

4. (РАБОТА С ГЕНЕРАТОРОМ В ФАЙЛАХ)

Адрес: http://sevastopol.autoxata.com/

ОШИБКА:

при наведении на ссылку одной из категорий(Аудио, видео, фото техника) выводит без поддомена!- http://autoxata.com/posts/real_estate_for_sale/

ВЕРНО:

http://sevastopol.autoxata.com/posts/real_estate_for_sale/

4.2

ОШИБКА:

ВЕРНО:

4.3

АДРЕС:

http://autoxata.com/?view=selectcity&targetview=post&cityid=-26

ВЕРНЕЕ:

http://sevastopol.autoxata.com/?view=selectcity&targetview=post&cityid=-26

ВЕРНО:

http://sevastopol.autoxata.com/post_add

ОШИБКА в тегах:

Севастополь - <a href="http://autoxata.com">autoxata.com</a> - доска объявлений

ВЕРНО в тегах:

http://autoxata.com/?view=post&cityid=496&catid=76&shortcutregion=

Дать объявление Севастополь - автомобильные аксессуары - <a href="http://autoxata.com">autoxata.com</a> - доска объявлений

5. Сделать порядочный(ссылки на sitemap по категориям городов на sitemap1.xml, sitemap2.xml чтобы не было более 50 000 ссылок на посты в одном sitemap.xml ). А именно: sitemap.xml - карта ссылок на другие sitemap.xml