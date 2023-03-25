Здравствуйте. Сайт работает на Shop-Script от Webasyst. Есть проблема с нагрузкой сайта. Ответ тех. поддержки хостинга: У вас производятся запросы в базу данных, которые выполняются достаточно долго — это повышает нагрузку(см. Статистика, а так же уменьшает скорость загрузки сайта. ...