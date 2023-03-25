Требуется магазин для продажи игровых товаров для мобильных игр с привязкой по апи платежек paypalych, lava и др. Сайт нужен на цмске Webasyst - разработка лк для пользователей (желательно авторизация через тг, чтобы потом ...
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- WebasystИнтернет-магазины3 заявкиОткрыт7 дней назад
- $85
Сайт: posttorg.com.ua 1) Перенести значення характеристики "Гарантія" зі списку характеристик (картинка 1) ближче до короткого опису (картинка 2). Відповідно з характеристик його убрати. Гарантія не відображається, якщо поле не заповнено. ...WebasystВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется SEO специалист для оптимизации поисковой выдачи. У нас интернет магазин (на webasyst), более 3000 товаров, недавно произошел ребрендинг и переход на новый сайт, сейчас очень сильно опустились в поисковой выдачи. Необходимо поправить страницы и ...WebasystПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Задача: 1) Спарсить часть товаров с другого сайта (свой сайт на Webasyst) 2 Перенести сам сайт (дизайн, бузу). 3) Интеграция украинской версии Это если коротко)OpenCartWebasystСистемы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт4 месяца назад
Починить зону h1 Починить функционал seo фильтров Сделать возможным добавлять в плитку произвольные страницы Ремонт теговых страницWebasystВеб-программирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
После обновления php возникли проблемы в работе движка магазина. Перестала работать админка, перестал открывается магазин . Движок Webasyst Скорее всего дело с настройками php и PHP-модулями Также нужно проверить правильно ли настроен сервер CentOS7.Системное администрирование5 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Интернет-магазин на wordpress, есть действующий на webasyst dezcont.ru, необходимо точь в точь перенестиWordPressWebasystИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Админка webasyst, нужна доработка карточки товара Для каждого товара есть аналоги других производителей, нужно сделать на страннице товара в зоне видимости функционал как на скриншоте, вкладки: описание, аналоги. Когда переходим в "аналоги", там слайдера с ...WebasystКарточки товаровВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 месяцев назад
Нужен хороший специалист, знающий свое дело. Сайт на webasyst начал грузить ЦП выделенного сервера на 100%, нужно разобраться что грузит процессор и оптимизировать запросы к БД, чтоб такого не происходило в будущем. На выходе хочу ...WebasystСистемное администрированиенет заявокЗакрыт8 месяцев назад
Добрый день. Установлена Версия Webasyst — 2.8.1.759. Нужно перенести витрину с информационными страницами на новый движок Opencart. С сохранением url.OpenCartWebasystСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Здравствуйте. Сайт работает на Shop-Script от Webasyst. Есть проблема с нагрузкой сайта. Ответ тех. поддержки хостинга: У вас производятся запросы в базу данных, которые выполняются достаточно долго — это повышает нагрузку(см. Статистика, а так же уменьшает скорость загрузки сайта. ...WebasystВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Настроить синхронизацию между 1С Управление нашей фирмой редакция 3.0 (1cfresh.com) и Webasyst 9. Нужно чтобы сихронизировались категории, товары, остатки, заказы и т.д. Есть разбивка по складам, нужно настроить Webasyst так, чтобы для ближайшего региона была возможность заказа ...WebasystИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт9 месяцев назад
Сайт на движке с webasyst Прохождение чекаута через авторизацию по смс Первым шагом на чекауте всегда является ввод номера телефона с маской проверкой правильности набора номера Второй шаг отправка смс введение кода авторизации и возможность изменить номер и ...WebasystСистемное программирование3 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Прохождение чекаута через авторизацию по смс Первым шагом на чекауте всегда является ввод номера телефона с маской проверкой правильности набора номера Второй шаг отправка смс введение кода авторизации и возможность изменить номер и только после подтверждение кода ...WebasystСистемное программирование1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
Так історично склалося, що маємо сайт на webasyst shop-script. Наразі дуже потрібно додати українську та англійську мову на сайт. Переклад наших текстів ми робимо самостійно, потрібна технічна реалізація та SEO оптимізація, щоб все були правильно вказано ...WebasystПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Добрый вечер! Верстка уже есть, обычный новостной блог, ничего сложного делать не нужно. Требуется повесить на систему управления сайтом Webasyst. Откликаться только исполнителем и кого есть опыт!WebasystСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрытгод назад
- $9
У меня есть плагин, но я не хочу ничего выгружать. Прайс-лист должен быть классифицирован и загружен excel сайт прайс-листа webasyst От Вас: - Конкретное понимание задачи и хода его реализации. - Организованность - В согласованные сроки ...WebasystЗакрытгод назад
- $9
У меня есть плагин, но я не хочу ничего выгружать. Прайс-лист должен быть классифицирован и загружен excel сайт прайс-листа webasyst От Вас: - Конкретное понимание задачи и хода его реализации. - Организованность - В согласованные сроки ...WebasystЗакрытгод назад
- $550
Цены в EXCEL Настройка пессимистического плагина Webasyst От Вас: - Конкретное понимание задачи и хода его реализации. - Организованность - В согласованные сроки сдать работу. (очень важно!) - Нормальная реакция на возможные правки (правки на основе ...WebasystЗакрытгод назад
Дизайн + верстка сайта косметического средства. Можно на конструкторе. Можно нет. Предлагайте варианты. Сайт на самописной админке с смс Webasyst 1. Цена 2.СрокиВерстка сайтаWebasystHTML-верстка7 заявокЗакрытгод назад