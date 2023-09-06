Перенос сайта с WebAsyst на Opencart

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки53 просмотра
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Задача:

1) Спарсить часть товаров с другого сайта (свой сайт на Webasyst)

2 Перенести сам сайт (дизайн, бузу).

3) Интеграция украинской версии

Это если коротко)

OpenCart
3 месяца назад
webby_toor
Дмитрий 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
doomkire
Игорь 
38 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
3 месяца назад
$300
25 дней
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