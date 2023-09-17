Перенести сайт на WP с одного хостинга на другой

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка10 просмотров
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Необходимо срочно перенести сайт с одного хостинга на другой с полным сохранением всего функционала, дизайна, баз данных, адресов страниц, плагинов.

3 месяца назад
Mr-invest
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
час назад
3 месяца назад
$20
1 день
RUB
Спасибо большое Алексею за четко выполненную задачу и поддержку после. Смело могу рекомендовать исполнителя!
Все отлично, спасибо за предоставленную работу, оплата сразу, рекомендую!