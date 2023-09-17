Здравствуйте Нужно настроить обработку лидов, приходящих с сайта, чата и вотсапа. Подключить почту, чатбота, pipeline. Хочу узнать условия. Спасибо
Перенести сайт на WP с одного хостинга на другой
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Необходимо срочно перенести сайт с одного хостинга на другой с полным сохранением всего функционала, дизайна, баз данных, адресов страниц, плагинов.
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