Поправить сайт

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок45 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Поправить сайт что бы было как в фигме

4 месяца назад
guest_1693754802777
Россия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Odoo 16: розробка нового функціоналу

    $301

    збірка Odoo 16 CE під ломбард, треба розробка нового функціоналу та підтримка існуючого. Основні модулі котрі зараз використовуються: website_sale Найближчі задачі: - доробка сайту - інтеграція з ringcentral по API ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Настройка zoho CRM

    необходимо настроить zoho CRM 1. Принятие заявок с формы обратной связи с сайта 2. Принятие заявок с рекламных кампаний (Lead Forms, Apply now и тд с FB/INST) 3. Подключение к ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Настроить Яндекс.Фиды на WordPress

    Необходимо настроить Яндекс.Фиды на WordPress с помощью установленного плагина YML for Yandex Market (или предложить свое решение) для каталога товаров на сайте. Информация в сгенерированном плагином файле должна обновляться автоматически. Окончательный расчет по ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Настроить zoho CRM

    необходимо настроить zoho CRM 1. Принятие заявок с формы обратной связи с сайта 2. Принятие заявок с рекламных кампаний (Lead Forms, Apply now и тд с FB/INST) 3. ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Доработка плагина Wordpress - RSS AutoPilot

    $30

    Имеется плагин Wordpress - RSS AutoPilot (ссылка на архив - https://fex.net/ru/s/4z5pvrd). RSS AutoPilot – этo плaгин (парсер) WordPress, cпocoбный зaгpужaть кaнaлы RSS и coздaвaть cooбщeния в WordPress, иcпoльзуя либo cвoдку, пpeдocтaвлeнную фидoм, либo зaxвaтывaть кoнтeнт ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Собрать на MODX Revolution

    $20

    Был сайт очень простой на джумле, в веб-архиве есть его копии В итоге его удалили с хостинга и все файлы и базу данных. Что осталось: верстка html+css домен и modx уже стоят, надо только ...

    MODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Доработки на нескольких сайтах (на WP)

    На одном сайте нужно изменить страницу статей, убрав анонс и добавив картинку. Плюс еще пару мелочей. На еще паре сайтах нужно добавить кнопочку Подписаться на рассылку и добавить форму (используя существубющие стили сайта). ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад