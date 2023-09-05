Доработки на нескольких сайтах (на WP)

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки53 просмотра
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На одном сайте нужно изменить страницу статей, убрав анонс и добавив картинку. Плюс еще пару мелочей.

На еще паре сайтах нужно добавить кнопочку Подписаться на рассылку и добавить форму (используя существубющие стили сайта).

Сделать желательно сегодня.

Жду откликов свяжемся обсудим, уточню по задачам.

4 месяца назад
rauflatypov
Рауф 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
21 час назад
4 месяца назад
$40
1 день
UAHUSDT
В очередной раз Андрею огромная благодарность! Тот редкий случай, когда человек ответственно подходит к делу, сходу понимает, что нужно сделать и делает сразу так, как нужно! Жму руку =)
Все круто ? Адекватная обратная связь, понятное задание! Рад знакомству ? Будем на связи!