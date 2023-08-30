Срочно и качественно натянуть верстку на ворпресс

Потрібно внести правки на сайті з CMS Webflow. Обов'язково досвід роботи в даній CMS. Список завдань прикріплюю. Сайт https://www.hochzeitsplauderei.de/.
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