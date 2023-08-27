Доработать сайт на wordpress

$150
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок31 просмотр
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Нужно доработать страницы сайта на wordpress, вывести недостающую информацию и доработать шаблоны.

Прикладываю ТЗ.

WordPressСайт на WordPress
4 месяца назад
mike5644444
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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