Перенос сайта на WIX + редизайн

Добрый день!

Я проф. преподаватель английского языка онлайн. Я преподаю в онлайн группах, которые формирую сам, используя многолетнюю положительную репутацию на рынке Риги и Латвии, а также "сарафанное радио". Специализируюсь я на тинейджерах 14-19 лет и студентах 20-24. Помогаю им подготовиться к сдаче школьных экзаменов по английскому в 9ом и 12ом классах и поступить в Европейские университеты.

Мне требуется помощь в переносе уже существующего сайта (Kids Page - 2torvlads) на WordPress на платформу Wix и его редизайн.

Нужно также создать фирменный стиль (лого, цветовая гамма, шаблон презентации в MS PowerPoint (cм. приложение 1), элементы хедера и футера для использования в печатных материалах), который потом надо будет применить на новом сайте на платформе WIX.

Т.е. нужно создать сайт на платформе WIX, используя текстовое содержание старого сайта и новый фирменный стиль.

Идеальный исполнитель:

Уже создавал сайты в WIX для онлайн школ или преподавателей

Имеет портфолио таких работ

Будет предлагать смелые, решения современный

Будет соблюдать режим связи (быть на связи в запланированное время)

Общается с заказчиками на русском языке и владеет им на уровне носителя.

Уделит время на обучение пользованием готовым сайтом

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОВОДУ ОПЛАТЫ ЗАКАЗА!

Оплата в рублях невозможна, т.к. я из Латвии.

Внимание! На карту РФ любого банка оплата не возможна!

В Украину, Казахстан и проч. оплаты проходят.

Возможна также оплата через Weblancer.

Подробное ТЗ смотрите в приложении.

Жду предложений по стоимости такой работы.