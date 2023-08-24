Перенос сайта на WIX + редизайн

https://docs.google.com/document/d/1-rkiDQCfnX-0SAu7y7noXevcGdPxyyxXshjRb6Mg0QQ/edit
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Я проф. преподаватель английского языка онлайн. Я преподаю в онлайн группах, которые формирую сам, используя многолетнюю положительную репутацию на рынке Риги и Латвии, а также "сарафанное радио". Специализируюсь я на тинейджерах 14-19 лет и студентах 20-24. Помогаю им подготовиться к сдаче школьных экзаменов по английскому в 9ом и 12ом классах и поступить в Европейские университеты.
Мне требуется помощь в переносе уже существующего сайта (Kids Page - 2torvlads) на WordPress на платформу Wix и его редизайн.
Нужно также создать фирменный стиль (лого, цветовая гамма, шаблон презентации в MS PowerPoint (cм. приложение 1), элементы хедера и футера для использования в печатных материалах), который потом надо будет применить на новом сайте на платформе WIX.
Т.е. нужно создать сайт на платформе WIX, используя текстовое содержание старого сайта и новый фирменный стиль.
Идеальный исполнитель:
Уже создавал сайты в WIX для онлайн школ или преподавателей
Имеет портфолио таких работ
Будет предлагать смелые, решения современный
Будет соблюдать режим связи (быть на связи в запланированное время)
Общается с заказчиками на русском языке и владеет им на уровне носителя.
Уделит время на обучение пользованием готовым сайтом
ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОВОДУ ОПЛАТЫ ЗАКАЗА!
Оплата в рублях невозможна, т.к. я из Латвии.
Внимание! На карту РФ любого банка оплата не возможна!
В Украину, Казахстан и проч. оплаты проходят.
Возможна также оплата через Weblancer.
Подробное ТЗ смотрите в приложении.
Жду предложений по стоимости такой работы.
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