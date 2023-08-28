Администрирование и доработка существующего сайта на MODx

Задача - разместить на главной странице реализованные кейсы (маленькими карточками) с выводом каждого на свою посадочную страницу.

Кейс представляет собой текстовую статью с изображениями (скринами), разделенную главным образом заголовками.

То есть необходимы:

1. Посадочная для кейса

2. Разводящая для всех кейсов

3. Блок на главной про кейсы

В конце разводящей страницы со всеми кейсами, а также на странице каждого кейса должно быть:

- FAQ (возражения)

- окошко обр связи

- отзывы

- наши сертификаты

Кейсы должны быть карточками на главной странице и также дублироваться наверху в разделе портфолио.

То есть в идеале это должен быть один шаблон, с выносом всех полей для каждого блока в админку.

Чтобы в дальнейшем мы могли создавать столько кейсов, сколько нам нужно по этому шаблону.

Поэтому тут важно сделать шаблон страницы такой, чтобы она подходила под запросы для всех кейсов.