Администрирование и доработка существующего сайта на MODx

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки46 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача - разместить на главной странице реализованные кейсы (маленькими карточками) с выводом каждого на свою посадочную страницу.

Кейс представляет собой текстовую статью с изображениями (скринами), разделенную главным образом заголовками.

То есть необходимы:

1. Посадочная для кейса

2. Разводящая для всех кейсов

3. Блок на главной про кейсы

В конце разводящей страницы со всеми кейсами, а также на странице каждого кейса должно быть:

- FAQ (возражения)

- окошко обр связи

- отзывы

- наши сертификаты

Кейсы должны быть карточками на главной странице и также дублироваться наверху в разделе портфолио.

То есть в идеале это должен быть один шаблон, с выносом всех полей для каждого блока в админку.

Чтобы в дальнейшем мы могли создавать столько кейсов, сколько нам нужно по этому шаблону.

Поэтому тут важно сделать шаблон страницы такой, чтобы она подходила под запросы для всех кейсов.

MODX
4 месяца назад
ITKaterina
Катерина 
33 годаПольша
4 месяца в сервисе
Была
8 дней назад
Выбранный исполнитель
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
21 час назад
4 месяца назад
$30
2 дня
UAHUSDT
Очень довольны сотрудничеством! Понимание с полуслова, быстрые сроки исполнения, ответственный подход! Будем работать на постоянной основе - в процессе выполнения первой задачи Андрей показал себя как специалист, которому можно доверять! От души рекомендую
Все круто ? Адекватная обратная связь, понятное задание! Рад знакомству ? Будем на связи!