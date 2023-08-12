Три задачи на битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки41 просмотр
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Подробное описание трёх задач по ссылке https://zmi.notion.site/sofishop-by-18-08-2023-bf7833db5a894bb78ef4a4d6170669fd

от вас жду стоимость и сроки. Общие и автоматические ответы не рассматриваю

4 месяца назад
fenixpro
Дмитрий 
38 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад