Три задачи на битрикс

Создание веб сайта на Вордпресс: Directory & Listing WordPress Theme Шаблон: https://themeforest.net/item/citybook-directory-listing-wordpress-theme/21694727 Техническое задание - создать листинги и наполнить их контентом. Скачаиваем платный шаблон и устанавливаем его работоспособность. Срок ...
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от вас жду стоимость и сроки. Общие и автоматические ответы не рассматриваю
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