marsik855

Марсель Вафин marsik855

 
23 годаРоссия/Набережные Челны
год на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Web-программист, Web-дизайнер

Рад приветствовать вас в моем профиле, занимаюсь разработкой сайтов на CMS Wordpress.
Также имел опыт работы с такими CMS как : 1CBitrix, NetCat, Joomla,Tilda, Ucoz
Общий стаж работы более 5 лет, 3 из которых проработал в веб-студии PixelStyle в городе Набережные Челны.
Мои работы:
psysocwork.ru - Сайт института психологии и социальной работы при правительстве Санкт-Петербурга (С заполнением раздела основные сведения по всем требованиям обрнадзора)
museum-chelny.com - Сайт историко-краеведческого музея города Набережные Челны
tisbi-chelny.ru - Сайт Набережно-Челнинского филиала института управления ТИСБИ (также с заполнением основных сведений по всем требованиям обрнадзора)
unistroyka.ru - Сайт компании УниверсалСтройка Москва (алмазное бурение,демонтаж)
эко-дом.москва - Сайт Агентства недвижимости Эко-дом Москва
molparlament-chelny.ru - Сайт молодежного парламента города Набережные Челны
proton16.ru - Сайт студии детейлинга и двойного остекления PROTON
pokleika-oboi.ru - Сайт интернет-магазина Поклейка-Обои
stillok.ru - Сайт федеральной сети нижнего белья Stillok с магазинами в более чем в 40 городах России
Далеко не все мои работы, при необходимости могу ознакомить и с другими

Дизайн: Имею опыт отрисовки логотипов, фирменных бланков, визиток, а также баннеров наружной рекламы, для ознакомления с моими работами, не стесняйтесь, пишите, буду рад показать.

К работе подхожу ответственно и профессионально, поэтому все мои заказчики остаются довольными.

WordPressJoomlaTildaNetCat
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
40%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
frolovvinhe
Андрей 
33 годаУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
$60
2 балла
8 месяцев назад
Внедрение страниц с блогом и админка для него
Проект не выполнен. Исполнитель пропал и не отвечает. Не рекомендую
eXtatic
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$350
10 баллов
9 месяцев назад
Разработка сайта на WordPress
Все прошло хорошо. Сделали классный сайт, все правки вносились без проблем и нервотрепки. Марсель постоянно был на связи, не пропадал. Со сроками вышла заминка, но не критично. Рекомендую исполнителя.
Понравилась совместная работа с Геннадием, буду рад поработать еще!
Ответный отзыв
frolovvinhe
Андрей 
33 годаУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
9 месяцев назад
Доработки по сайту на WordPress
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую!
Приятно работать с такими заказчиками, доступно объяснил фронт работы, поработал бы еще
Ответный отзыв
Genus
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$14
10 баллов
год назад
Оптимизировать скорость загрузки Wordpress
Работу сделали оперативно. Результатом доволен.
Заказчик доступно объяснил суть проблемы, оперативно отвечал на вопросы, рекомендую
Ответный отзыв
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