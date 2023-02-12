Рад приветствовать вас в моем профиле, занимаюсь разработкой сайтов на CMS Wordpress.
Также имел опыт работы с такими CMS как : 1CBitrix, NetCat, Joomla,Tilda, Ucoz
Общий стаж работы более 5 лет, 3 из которых проработал в веб-студии PixelStyle в городе Набережные Челны.
Мои работы:
psysocwork.ru - Сайт института психологии и социальной работы при правительстве Санкт-Петербурга (С заполнением раздела основные сведения по всем требованиям обрнадзора)
museum-chelny.com - Сайт историко-краеведческого музея города Набережные Челны
tisbi-chelny.ru - Сайт Набережно-Челнинского филиала института управления ТИСБИ (также с заполнением основных сведений по всем требованиям обрнадзора)
unistroyka.ru - Сайт компании УниверсалСтройка Москва (алмазное бурение,демонтаж)
эко-дом.москва - Сайт Агентства недвижимости Эко-дом Москва
molparlament-chelny.ru - Сайт молодежного парламента города Набережные Челны
proton16.ru - Сайт студии детейлинга и двойного остекления PROTON
pokleika-oboi.ru - Сайт интернет-магазина Поклейка-Обои
stillok.ru - Сайт федеральной сети нижнего белья Stillok с магазинами в более чем в 40 городах России
Далеко не все мои работы, при необходимости могу ознакомить и с другими
Дизайн: Имею опыт отрисовки логотипов, фирменных бланков, визиток, а также баннеров наружной рекламы, для ознакомления с моими работами, не стесняйтесь, пишите, буду рад показать.
К работе подхожу ответственно и профессионально, поэтому все мои заказчики остаются довольными.
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