Web-программист, Web-дизайнер

Рад приветствовать вас в моем профиле, занимаюсь разработкой сайтов на CMS Wordpress.

Также имел опыт работы с такими CMS как : 1CBitrix, NetCat, Joomla,Tilda, Ucoz

Общий стаж работы более 5 лет, 3 из которых проработал в веб-студии PixelStyle в городе Набережные Челны.

Мои работы:

psysocwork.ru - Сайт института психологии и социальной работы при правительстве Санкт-Петербурга (С заполнением раздела основные сведения по всем требованиям обрнадзора)

museum-chelny.com - Сайт историко-краеведческого музея города Набережные Челны

tisbi-chelny.ru - Сайт Набережно-Челнинского филиала института управления ТИСБИ (также с заполнением основных сведений по всем требованиям обрнадзора)

unistroyka.ru - Сайт компании УниверсалСтройка Москва (алмазное бурение,демонтаж)

эко-дом.москва - Сайт Агентства недвижимости Эко-дом Москва

molparlament-chelny.ru - Сайт молодежного парламента города Набережные Челны

proton16.ru - Сайт студии детейлинга и двойного остекления PROTON

pokleika-oboi.ru - Сайт интернет-магазина Поклейка-Обои

stillok.ru - Сайт федеральной сети нижнего белья Stillok с магазинами в более чем в 40 городах России

Далеко не все мои работы, при необходимости могу ознакомить и с другими



Дизайн: Имею опыт отрисовки логотипов, фирменных бланков, визиток, а также баннеров наружной рекламы, для ознакомления с моими работами, не стесняйтесь, пишите, буду рад показать.



К работе подхожу ответственно и профессионально, поэтому все мои заказчики остаются довольными.