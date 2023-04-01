frolovvinhe

Андрей frolovvinhe

 
33 годаУкраина/Мариуполь
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$185
выплачено фрилансерам
15%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка сайта на Битрикс

    $55

    Сайт https://termo-monolit.ru 1) Нужно сделать расчет общей стоимости товара от м3. Есть верстка страницы товара. Аналогично https://gcdemetra.ru/product/blok-gazobetonnyj-stenovoj-poritep-d400-625x250x375/ Паллеты не нужны skr.sh/sKydNhvQuh5 но показывать их число надо. 2) Фантомный товар, формируется на основе введенных данных (ДхШхВ). skr.sh/sKygkozvai5 Формируется цена ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Доработать сайт на Битрикс

    $33

    Нужно помочь и добить сайт https://furbau.ru/ 1. Совместить три инфоблока в 1 – должно быть так в инфоблоке: Папка (свой дизайн) – Подпапка (свой дизайн) – Детальный элемент (на выбор 2 варианта дизайн). Все инфоблоки заверстаны. 2. Поправить верстку ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Битрикс. Перевести сайт на SMTP

    $12

    Нам необходимо перевести весь наш сайт на отправку писем через SMTP, а то сейчас письма все приходят в спам. Сделать отправку с определенного почтового ящика, который мы укажем Работаем по постоплате в рублях

    БитриксSMTP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Доработка сайта на Wordpress

    $35

    Есть статический сайт https://scanm2.com/#works на Wordpress (через экспорт из Tilda). Нужно некоторые элементы вынести в админку: 1. Галерея проектов: 2 фото на главной (с анимацией при наведении), после перехода открывается галерея проекта с 3-10 фото, описанием ...

    WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPressTildaФорма обратной связи
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Модернизация сайта на MODx

    $60

    http://gkkarier.wfservers.ru/ 1) Отправка заявок из форм на сайте в CRM домопланер через API 2) Обновление цен и статусов объектов на сайте из JSON файла Приложил ТЗ к проекту Работаем по постоплате в рублях или гривнах

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Битрикс объединение товаров

    $60

    Разработать функционал "объединения" разных товаров, и чтобы в детальной карточке выводились варианты также, как торговые предложения Есть товары с предложениями https://dbshop.ru/product/pride_m12_10/ https://dbshop.ru/product/pride_m12_12/ https://dbshop.ru/product/pride_m12_15/ Внутри карточки отличаются какими-то характеристиками. Хотелось бы объединять даже такие товары, чтобы в карточке товара появился список ...

    Битрикс
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Оптимизация сайта на WP и обновление Elementor

    $50

    Есть сайт sertprim.ru/ 1. Почему-то стал долго грузится – нужно выявить причину и устранить. После установки плагина Seraphinite Accelerator работал быстро, но потом начал тормозить и долго подгружалось верхнее всплывающее меню. 2. Обновить до последней версии Elementor ...

    Elementor
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Внедрение страниц с блогом и админка для него

    $60

    https://www.opit.com/ Задача добавить сверстанный блог ну и сам функционал блога. Прикрепил верстку блога к проекту https://www.figma.com/file/4RNhi67CvKiFU0n1sMQP9o/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F?node-id=0-1 документация Сделать только реализацию возможности добавления новостей Ну и категории-авторы, как описано в документации Должно все быть по документации, и категории и редактирование ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • CMS Битрикс. Ускорение сайта по Pagespeed

    $35

    Доработки по сайту sbuket-nn.ru 1 Скрипты.. в том числе и внешние.. Способ подключения – сделаю "асинхронным".. это касается и скриптов, и шрифтов и всего что подключается кроме "верстки". .Или же. .как вариант внешние скрипты вовсе ...

    HTMLCSSБитрикс
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Wordpress WooCommerce. Привести 3 страницы к виду как в макете

    $85

    Задача: привести страницы «Корзина», «Оформление заказа» и «ЛК» к виду как в макете Сайт https://imgrekov.ru/ Ссылка на макет https://www.figma.com/file/roFc5tsPxwzhDEIj2zZcAG/%D0%A2%D1%8D%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC.%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-desktop-%2B-mobile?node-id=0-1 Нереализованный функционал на сайте вывести вёрсткой Задачи 1. Страница корзины 1. В заголовке вывести количество товаров ...

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Доработки по сайту на WordPress

    $50

    Доброго времени суток. Необходимо внести правки и доработать админку вордпресса для сайта – www.opit.com/. 1. Необходимо реализовать возможность добавлять новые категории в FAQ. Прошлый исполнитель их захардкодил, и при добавлении новых разделов они не визуализируются на ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 месяцев назад

  • Opencart. Изменение сайта

    $50

    Сайт https://zgp-mos.ru/ 1. Главная страница вывести сюда категории 2. Главная страница снизу добавить ссылку на конструктор памятников с возможностью добавления квиза 3. Страница категории и где товары вывести так же переход на конструктор и сделать отображение каждого товара ...

    OpenCart
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Wordpress. Настроить SMTP отправку почты в плагине

    $15

    https://expertautokool.ee/ Настроить SMTP отправку почты на WordPress в плагине FormCraft (хостинг Timeweb). Либо подключить новый плагин и настроить почту. PS Перестали приходить автоматические ответы клиенту,после регистрации (связанно только с почтой Gmail) Работаем по БС в рублях или по постоплате

    WordPressSMTP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 месяцев назад

  • Парсинг товаров. Загрузка в WordPress.

    $50

    Добрый день! Необходимо перенести все подкатегории и товары. Парсинг разовый. Отсюда: https://www.opora-trub.ru/produkciya/ Вот сюда: http://cl74273.tmweb.ru/zavod/catalog/ Загрузить на WP без Woo. В записи. В карточках информацию в табы парсим просто кусками html. Стили потом сами добавим. По срокам 3 дня. Карточка Например https://www.opora-trub.ru/produkciya/opory-truboprovodov/opora-tr-ost-36-146-88/#________________________ 1. Отношение ...

    WordPressHTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Перенос товаров c OpenCart на WooCommerce

    $20

    Необходимо выполнить перенос товаров с OpenCart на WooCommerce ТЗ Перенос товаров 5600 +/- но они все однотипные : окна, двери, балконы Перенос будет нужен полный: название, описание, характеристики, опции, атрибуты, сео: тайтлы, h1 и description. Необходимо сохранить структуру ...

    OpenCartWooCommerce
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 месяцев назад
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Отзывы фрилансеров
web-go
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
день назад
$120
10 баллов
8 месяцев назад
Wordpress WooCommerce. Привести 3 страницы к виду как в макете
Работали по пост оплате. Заказчик порядочный. Рекомендую
Работа выполнена. Рекомендую!
Ответный отзыв
marsik855
23 годаРоссия
год в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
9 месяцев назад
Доработки по сайту на WordPress
Приятно работать с такими заказчиками, доступно объяснил фронт работы, поработал бы еще
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
онлайн
$15
10 баллов
9 месяцев назад
Wordpress. Настроить SMTP отправку почты в плагине
Все хорошо, всегда на связи, оплата сразу, рекомендую!
Четко и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв