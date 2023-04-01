frolovvinhe

https://thermoavtoservice.ru/ Страшно тупит сайт. Необходимо его ускорить. Прошу оценить по стоимости и срокам Работаем по постоплате в рублях или гривнах
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $55
Сайт https://termo-monolit.ru 1) Нужно сделать расчет общей стоимости товара от м3. Есть верстка страницы товара. Аналогично https://gcdemetra.ru/product/blok-gazobetonnyj-stenovoj-poritep-d400-625x250x375/ Паллеты не нужны skr.sh/sKydNhvQuh5 но показывать их число надо. 2) Фантомный товар, формируется на основе введенных данных (ДхШхВ). skr.sh/sKygkozvai5 Формируется цена ...Закрыт4 месяца назад
- $33
Нужно помочь и добить сайт https://furbau.ru/ 1. Совместить три инфоблока в 1 – должно быть так в инфоблоке: Папка (свой дизайн) – Подпапка (свой дизайн) – Детальный элемент (на выбор 2 варианта дизайн). Все инфоблоки заверстаны. 2. Поправить верстку ...Закрыт4 месяца назад
- $35
ТЗ в закрепе Работаем по постоплате в рубляхЗакрыт5 месяцев назад
- $12
Нам необходимо перевести весь наш сайт на отправку писем через SMTP, а то сейчас письма все приходят в спам. Сделать отправку с определенного почтового ящика, который мы укажем Работаем по постоплате в рубляхЗакрыт5 месяцев назад
- $35
Есть статический сайт https://scanm2.com/#works на Wordpress (через экспорт из Tilda). Нужно некоторые элементы вынести в админку: 1. Галерея проектов: 2 фото на главной (с анимацией при наведении), после перехода открывается галерея проекта с 3-10 фото, описанием ...Закрыт5 месяцев назад
- $60
http://gkkarier.wfservers.ru/ 1) Отправка заявок из форм на сайте в CRM домопланер через API 2) Обновление цен и статусов объектов на сайте из JSON файла Приложил ТЗ к проекту Работаем по постоплате в рублях или гривнахЗакрыт6 месяцев назад
- $60
Разработать функционал "объединения" разных товаров, и чтобы в детальной карточке выводились варианты также, как торговые предложения Есть товары с предложениями https://dbshop.ru/product/pride_m12_10/ https://dbshop.ru/product/pride_m12_12/ https://dbshop.ru/product/pride_m12_15/ Внутри карточки отличаются какими-то характеристиками. Хотелось бы объединять даже такие товары, чтобы в карточке товара появился список ...Закрыт7 месяцев назад
- $35
Необходимо внести небольшие правки на сайте https://creatly.space/ сделанном на Laravel. Прикрепил файл ТЗ. Работаем по постоплате в рублях или гривнахЗакрыт6 месяцев назад
- $60
Необходимо внести правки по сайту на wordpress. Подробности в тз https://docs.google.com/document/d/1Yd34MUWEWPJCaQapVcLJhP-oLoUmBxSMy06y03qIF0g/edit Работаем по постоплате в рублях или гривнахЗакрыт6 месяцев назад
- $50
Есть сайт sertprim.ru/ 1. Почему-то стал долго грузится – нужно выявить причину и устранить. После установки плагина Seraphinite Accelerator работал быстро, но потом начал тормозить и долго подгружалось верхнее всплывающее меню. 2. Обновить до последней версии Elementor ...Закрыт7 месяцев назад
- $60
https://www.opit.com/ Задача добавить сверстанный блог ну и сам функционал блога. Прикрепил верстку блога к проекту https://www.figma.com/file/4RNhi67CvKiFU0n1sMQP9o/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F?node-id=0-1 документация Сделать только реализацию возможности добавления новостей Ну и категории-авторы, как описано в документации Должно все быть по документации, и категории и редактирование ...Закрыт8 месяцев назад
- $35
Доработки по сайту sbuket-nn.ru 1 Скрипты.. в том числе и внешние.. Способ подключения – сделаю "асинхронным".. это касается и скриптов, и шрифтов и всего что подключается кроме "верстки". .Или же. .как вариант внешние скрипты вовсе ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $85
Задача: привести страницы «Корзина», «Оформление заказа» и «ЛК» к виду как в макете Сайт https://imgrekov.ru/ Ссылка на макет https://www.figma.com/file/roFc5tsPxwzhDEIj2zZcAG/%D0%A2%D1%8D%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC.%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-desktop-%2B-mobile?node-id=0-1 Нереализованный функционал на сайте вывести вёрсткой Задачи 1. Страница корзины 1. В заголовке вывести количество товаров ...Завершен8 месяцев назад
- $50
Доброго времени суток. Необходимо внести правки и доработать админку вордпресса для сайта – www.opit.com/. 1. Необходимо реализовать возможность добавлять новые категории в FAQ. Прошлый исполнитель их захардкодил, и при добавлении новых разделов они не визуализируются на ...Завершен9 месяцев назад
- $90
Сайт [url=https://luidorservis.ru/]https://luidorservis.ru/[/url] ТЗ прикреплено в виде файла. Работаем по постоплате в рублях или гривнахЗакрыт8 месяцев назад
- $50
Сайт https://zgp-mos.ru/ 1. Главная страница вывести сюда категории 2. Главная страница снизу добавить ссылку на конструктор памятников с возможностью добавления квиза 3. Страница категории и где товары вывести так же переход на конструктор и сделать отображение каждого товара ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $15
https://expertautokool.ee/ Настроить SMTP отправку почты на WordPress в плагине FormCraft (хостинг Timeweb). Либо подключить новый плагин и настроить почту. PS Перестали приходить автоматические ответы клиенту,после регистрации (связанно только с почтой Gmail) Работаем по БС в рублях или по постоплатеЗавершен9 месяцев назад
- $50
Добрый день! Необходимо перенести все подкатегории и товары. Парсинг разовый. Отсюда: https://www.opora-trub.ru/produkciya/ Вот сюда: http://cl74273.tmweb.ru/zavod/catalog/ Загрузить на WP без Woo. В записи. В карточках информацию в табы парсим просто кусками html. Стили потом сами добавим. По срокам 3 дня. Карточка Например https://www.opora-trub.ru/produkciya/opory-truboprovodov/opora-tr-ost-36-146-88/#________________________ 1. Отношение ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- $20
Необходимо выполнить перенос товаров с OpenCart на WooCommerce ТЗ Перенос товаров 5600 +/- но они все однотипные : окна, двери, балконы Перенос будет нужен полный: название, описание, характеристики, опции, атрибуты, сео: тайтлы, h1 и description. Необходимо сохранить структуру ...Закрыт9 месяцев назад