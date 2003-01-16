Предоставляю услуги по:
• веб дизайну — когда из идеи делают макет будущего сайта в графическом редакторе,
• верстке — когда готовый макет сайта превращается в веб приложение,
• программированию — когда статичная верстка оживает и интерфейс сайта становится дружелюбным для пользователя.
Дополнительно:
• продвижению и настройке рекламы,
• копирайту.
Профессиональные навыки и инструменты:
• Сайт визитка, Landing Page, Новостной портал, Интернет Магазин, Справочники и Каталоги.
• HTML5, CSS3, Bootstrap, SASS, GULP, Photoshop, Illustrator
• JavaScript, JQuery, React/Redux.
• CMS WordPress, Weblium, Tilda.
• Yandex Директ, Google Ads, Google Analitycs, Facebook Ads.
Преимущества работы.
На рынке фриланса работаю 2 года. Для заказчика это выгодное предложение, поскольку экономит время и деньги, благодаря предоставляемым направлениями услуг.
Адекватно оцениваю предстоящий труд согласно знаниям, которыми владею, чтобы не сорвать строки или не сделать заказ по неопытности. Имею опыт в пользовательском интерфейсе для ориентирования в проекте.
Ценю время клиента и ставлю себя на место заказчика.
Важно оставить в работе впечатления, которые позитивно скажутся на дальнейшем сотрудничестве.
За время работы усвоил одно золотое правило: честность, осознанность и правильный подход — гарант успеха.
Вы не пожалеете, что обратились. Будем на связи.
Мои контакты:
• Номер телефона (Viber, Telegram, WhatsApp): +380634143000
• Telegram: @webgocode
• Skype: garikavich
• Email: [email protected]
• Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007873294033
• Instagram: https://www.instagram.com/webgo.studio
• Freelance: https://freelance.ru/web-go
Портфолио
- Bored NFT329 просмотров
- Сайт цифровых услуг87 просмотров
- Магазин одежды59 просмотров
- DEVICE (интернет магазин)124 просмотра
- WOODER (лендинг)101 просмотр
- ACTIVE BOX (лендинг)103 просмотра
- ВЕБ СТУДИЯ (лендинг)300 просмотров
- BARBERSHOP (интернет магазин)84 просмотра
- LUXTRADER (лендинг)138 просмотров
- МОБИЛЬНАЯ АПКА91 просмотр
- FREELANCE PORTFOLIO96 просмотров
- УМНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ PPI (лендинг)80 просмотров