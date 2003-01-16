web-go

Олег Гаркуша web-go

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Главное - порядок в делах

Предоставляю услуги по:

• веб дизайну — когда из идеи делают макет будущего сайта в графическом редакторе,

• верстке — когда готовый макет сайта превращается в веб приложение,

• программированию — когда статичная верстка оживает и интерфейс сайта становится дружелюбным для пользователя.

Дополнительно:

• продвижению и настройке рекламы,

• копирайту.

Профессиональные навыки и инструменты:

• Сайт визитка, Landing Page, Новостной портал, Интернет Магазин, Справочники и Каталоги.

• HTML5, CSS3, Bootstrap, SASS, GULP, Photoshop, Illustrator

• JavaScript, JQuery, React/Redux.

• CMS WordPress, Weblium, Tilda.

• Yandex Директ, Google Ads, Google Analitycs, Facebook Ads.

Преимущества работы.

На рынке фриланса работаю 2 года. Для заказчика это выгодное предложение, поскольку экономит время и деньги, благодаря предоставляемым направлениями услуг.

Адекватно оцениваю предстоящий труд согласно знаниям, которыми владею, чтобы не сорвать строки или не сделать заказ по неопытности. Имею опыт в пользовательском интерфейсе для ориентирования в проекте.

Ценю время клиента и ставлю себя на место заказчика.

Важно оставить в работе впечатления, которые позитивно скажутся на дальнейшем сотрудничестве.

За время работы усвоил одно золотое правило: честность, осознанность и правильный подход — гарант успеха.

Вы не пожалеете, что обратились. Будем на связи.

Мои контакты:

• Номер телефона (Viber, Telegram, WhatsApp): +380634143000

• Telegram: @webgocode

• Skype: garikavich

• Email: [email protected]

• Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007873294033

• Instagram: https://www.instagram.com/webgo.studio

• Freelance: https://freelance.ru/web-go

#1Adobe XD
#1Next.js
#1SASS
#3AJAX
#9Интеграция верстки
#9Bootstrap
#9HTML
#10Верстка страниц
#17Elementor
#20Верстка сайтов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#59
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50
HTML-верстка

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Отзывы заказчиков

wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$315
10 баллов
год назад
Сверстать сайт на WP по готовому дизайнну в фігме
FigmaWordPressВерстка сайтов
Все зробив як було треба, дуже відповідальналюдина. Буду працювати з ним і надалі.
Дякую Вам за роботу. Ви надійний та честний клієнт з яким приємно працювати
Ответный отзыв
sasha_solo03
Александр 
22 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
год назад
Ще сторінка і пару правок по історіям
Все супер
Приятно было работать. Спасибо
Ответный отзыв
sasha_solo03
Александр 
22 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
год назад
Верстка сторінки
Верстка страниц
Знову все супер, дякую!
Дякую за предоставлену роботу, з Вами приємно працювати.
Ответный отзыв
sasha_solo03
Александр 
22 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$80
10 баллов
год назад
Зверстати сайт по макету
FigmaВерстка сайтов
Все супер, дякую
Дякую. Було приємно працювати
Ответный отзыв
gromaha
Виктор 
30 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
$70
6 баллов
год назад
Верстка на бустрап 5
BootstrapВерстка страниц
К сожалению работу в сроки не сдал. В целом все нормально. Сверстал не плохо. Просто маловато опыта для таких задач.
Заказчик работу не оплатил
Ответный отзыв
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HTML-верстка
11 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#25
Веб-программирование
2 отзыва
$10/час
от $50от 1 дня
#57