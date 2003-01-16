Главное - порядок в делах

Предоставляю услуги по:

• веб дизайну — когда из идеи делают макет будущего сайта в графическом редакторе,

• верстке — когда готовый макет сайта превращается в веб приложение,

• программированию — когда статичная верстка оживает и интерфейс сайта становится дружелюбным для пользователя.

Дополнительно:

• продвижению и настройке рекламы,

• копирайту.

Профессиональные навыки и инструменты:

• Сайт визитка, Landing Page, Новостной портал, Интернет Магазин, Справочники и Каталоги.

• HTML5, CSS3, Bootstrap, SASS, GULP, Photoshop, Illustrator

• JavaScript, JQuery, React/Redux.

• CMS WordPress, Weblium, Tilda.

• Yandex Директ, Google Ads, Google Analitycs, Facebook Ads.

Преимущества работы.

На рынке фриланса работаю 2 года. Для заказчика это выгодное предложение, поскольку экономит время и деньги, благодаря предоставляемым направлениями услуг.

Адекватно оцениваю предстоящий труд согласно знаниям, которыми владею, чтобы не сорвать строки или не сделать заказ по неопытности. Имею опыт в пользовательском интерфейсе для ориентирования в проекте.

Ценю время клиента и ставлю себя на место заказчика.

Важно оставить в работе впечатления, которые позитивно скажутся на дальнейшем сотрудничестве.

За время работы усвоил одно золотое правило: честность, осознанность и правильный подход — гарант успеха.

Вы не пожалеете, что обратились. Будем на связи.

Мои контакты:

• Номер телефона (Viber, Telegram, WhatsApp): +380634143000

• Telegram: @webgocode

• Skype: garikavich

• Email: [email protected]

• Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007873294033

• Instagram: https://www.instagram.com/webgo.studio

• Freelance: https://freelance.ru/web-go