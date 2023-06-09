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Программист Ajax - это специалист, который специализируется на использовании технологии Ajax (Asynchronous JavaScript and XML). Он обладает глубокими знаниями в области веб-разработки и способен создавать интерактивные веб-приложения, обмениваясь данными с сервером без перезагрузки страницы.

Обязанности программиста Ajax включают в себя

  • Разработка интерфейсов веб-приложений, обеспечивающих динамическую загрузку данных
  • Использование JavaScript для отправки асинхронных запросов на сервер и обработки полученных данных
  • Работа с XML, JSON и другими форматами данных для обмена информацией между клиентом и сервером
  • Оптимизация процесса загрузки страницы и повышение отзывчивости пользовательского интерфейса
  • Тесное взаимодействие с бэкэнд-разработчиками для согласования форматов данных и методов обмена информацией
  • Отладка и тестирование кода, обеспечение его надежности и безопасности

Роль программиста Ajax в современной веб-разработке

В современном мире веб-разработки программисты Ajax играют важную роль. Их умение создавать динамические и отзывчивые веб-приложения помогает улучшить пользовательский опыт. Благодаря технологии Ajax пользователи получают возможность взаимодействия с веб-сайтами и приложениями без необходимости загрузки страниц заново при каждом запросе.

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  • Frontend Developer (Yii2, SCSS, Bootstrap, jQuery)

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    PHPJavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapjQueryAjax
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  • Оптимизировать custom plugin

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    Закрыт
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    Присылайте конечную стоимость работы ТЗ 1. Нужно сделать HTML страничку на которой будет элемент CANVAS. 2. В него должна быть загружена подложка в виде планировки помещения. 3. На этой картинке должна ...

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    Закрыт
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  • Woo сайт ajax add to cart

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    PHPMySQLHTMLCSSAjax
    Дизайн сайтовнет заявок
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    5 месяцев назад

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    WordPressСайт на WordPressAjax
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    7 месяцев назад

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    Для постоянного сотрудничества ищу разработчика на Wordpress. Для начала на работу позадачно, впоследствии на full-time. Работа удаленная, не в офисе. Требуемый опыт - не менее 3-х лет коммерческого опыта разработки. Требуемые навыки: - Навыки качественной валидной верстки и натяжки на ...

    PHPWordPressMySQLHTMLCSSWooCommerceAjax
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    Закрыт
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    WordPressAndroidПриложение для AndroidAjax
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    Закрыт
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    PHPJavascriptHTMLCSSBootstrapjQueryAjax
    HTML-верстка12 заявок
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    7 месяцев назад

  • Правка верстки с ajax

    Есть готовая страница с выводе картинок в форме превьюшек и по клику открывается в окне картинка большого размера. Проблема что в текущем варианте вместе со страницей грузятся все большие картинки и это сильно грузит сервер, нужно оптимизировать ...

    Ajax
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад