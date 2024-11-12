Помочь передать данные оыщт c формы в обработчик php

$5
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Закрыт4 заявки169 просмотров

Есть форма, собирает данные с полей в массив

$('#saveSmallForm').live('click', function(){

$.ajax("i.php",{

data : {json : $('#saveSmallForm').val() },

success : function(data){

alert(data)

},

type : "GET"

});

return false;

});



Подскажите как мне эти данные вывести в обработчике?

AJAXJavaScriptjQueryPHP
6 месяцев назад
sumachevstas
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