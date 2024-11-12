Модифицировать js-скрипт (функцию)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок46 просмотров

Есть действующий js-скрипт. Необходимо его несколько модифицировать под доп. условия.

Детали отпишу в личку.

Отклик начните с js и сразу тг для связи.

JavaScriptНаписание скриптов
6 месяцев назад
AlexSources
Алекс 
33 года
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
6 месяцев назад
$6
1 день
Escrow
Спасибо за работу, все отлично!
Быстрая оплата, быстрые ответы на вопросы, все понравилось :)

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