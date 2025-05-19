Задача: Внедрить JS-скрипт чата поддержки на сайт (виджет от Chat2Desk)

Описание:

Нужно добавить на сайт простой JavaScript-скрипт виджета онлайн-чата от Chat2Desk.

Чат должен отображаться фиксировано в правом нижнем углу сайта (на всех страницах, и в десктопной, и в мобильной версии).

Источник виджета:

https://web-02.chat2desk.kz/settings/widget-new

(Доступ к этой странице есть у заказчика, логин и пароль будут предоставлены исполнителю лично после начала работы.)

Пример скрипта, который необходимо вставить:

<script src="https://livechat-02.chat2desk.kz/packs/ie-11-support.js"></script>

<script>

window.chat24_token = "0fd3bf88cdaaea0edfa12cb600054129";

window.chat24_url = "https://livechat-02.chat2desk.kz";

window.chat24_socket_url = "wss://livechat-02.chat2desk.kz/widget_ws_new";

window.chat24_static_files_domain = "https://storage-02.chat2desk.kz//";

window.lang = "ru";

window.fetch("".concat(window.chat24_url, "/packs/manifest.json?nocache=").concat(new Date().getTime()))

.then(function (res) {

return res.json();

})

.then(function (data) {

var chat24 = document.createElement("script");

chat24.type = "text/javascript";

chat24.async = true;

chat24.src = "".concat(window.chat24_url).concat(data["application.js"]);

document.body.appendChild(chat24);

});

</script>

Что мы предоставим:

Логин и пароль от админки сайта (после утверждения исполнителя).

Адрес сайта, куда нужно внедрить код.

Поддержку на момент установки.

Требования:

Чат должен отображаться корректно на всех устройствах (десктоп/мобайл).

Не нарушать существующую вёрстку сайта.

Проверить отображение виджета после вставки.

Сроки: Желательно выполнить за 1 рабочий день. Примерная трудозатратность — 1 час.

📝 Комментарий:

Ваша задача — корректно вставить код. Все дополнительные настройки виджета (внешний вид, логика, операторы) мы настроим самостоятельно через Chat2Desk их кабинет.

Сроки - 2 часа.