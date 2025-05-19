Внедрить простой готовый чат на сайт через js script

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Открыт9 заявок31 просмотр

Задача: Внедрить JS-скрипт чата поддержки на сайт (виджет от Chat2Desk)

Описание:

Нужно добавить на сайт простой JavaScript-скрипт виджета онлайн-чата от Chat2Desk.

Чат должен отображаться фиксировано в правом нижнем углу сайта (на всех страницах, и в десктопной, и в мобильной версии).

Источник виджета:

https://web-02.chat2desk.kz/settings/widget-new

(Доступ к этой странице есть у заказчика, логин и пароль будут предоставлены исполнителю лично после начала работы.)

Пример скрипта, который необходимо вставить:

<script src="https://livechat-02.chat2desk.kz/packs/ie-11-support.js"></script>

<script>

  window.chat24_token = "0fd3bf88cdaaea0edfa12cb600054129";

  window.chat24_url = "https://livechat-02.chat2desk.kz";

  window.chat24_socket_url = "wss://livechat-02.chat2desk.kz/widget_ws_new";

  window.chat24_static_files_domain = "https://storage-02.chat2desk.kz//";

  window.lang = "ru";

  window.fetch("".concat(window.chat24_url, "/packs/manifest.json?nocache=").concat(new Date().getTime()))

    .then(function (res) {

      return res.json();

    })

    .then(function (data) {

      var chat24 = document.createElement("script");

      chat24.type = "text/javascript";

      chat24.async = true;

      chat24.src = "".concat(window.chat24_url).concat(data["application.js"]);

      document.body.appendChild(chat24);

    });

</script>

Что мы предоставим:

  • Логин и пароль от админки сайта (после утверждения исполнителя).

  • Адрес сайта, куда нужно внедрить код.

  • Поддержку на момент установки.

Требования:

  • Чат должен отображаться корректно на всех устройствах (десктоп/мобайл).

  • Не нарушать существующую вёрстку сайта.

  • Проверить отображение виджета после вставки.

Сроки: Желательно выполнить за 1 рабочий день. Примерная трудозатратность — 1 час.

📝 Комментарий:

Ваша задача — корректно вставить код. Все дополнительные настройки виджета (внешний вид, логика, операторы) мы настроим самостоятельно через Chat2Desk их кабинет.

Сроки - 2 часа.

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