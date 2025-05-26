Добавить на статический сайты выпадашку с мультиязычностью

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Открыт4 заявки57 просмотров

В статический хтмл на 3х сайтах добавить переключатель языка:

Детали:

https://docs.google.com/document/d/1CD6WBHuSVXFCFHVHJkjPNpvsWzmtrLPmswkFTssc1Dw/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо бс

HTMLВерстка сайтовВерстка страницСоздание веб-приложений
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tobiaskoira
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13 часов назад
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