Доработка сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки9 просмотров

Необходимо выполнить доработки сайта на платформе Joomla. Заказчик предоставляет техническое задание. Оплата осуществляется поэтапно после проверки выполненных работ. Возможность работы на тестовом сервере.

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день назад
guest_1749023204857
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Заявки фрилансеров

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