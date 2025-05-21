Необходимо довести до готовности веб-приложение, разработанное на React. Требуется создать набор виджетов и компонентов для приложения аналитики, которое визуализирует данные, выгружаемые из расширения браузера. Можно использовать уже реализованные блоки в расширении.
Доработка сайта на Joomla
Необходимо выполнить доработки сайта на платформе Joomla. Заказчик предоставляет техническое задание. Оплата осуществляется поэтапно после проверки выполненных работ. Возможность работы на тестовом сервере.
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