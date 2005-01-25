Программист Joomla – это специалист, специализирующийся на разработке и поддержке веб-сайтов с использованием системы управления контентом Joomla. Это мощный инструмент, который позволяет создавать разнообразные веб-проекты – от небольших личных блогов до крупных корпоративных порталов. Программист, знакомый с Joomla, обладает навыками работы с PHP, базами данных, HTML, CSS и JavaScript, что позволяет ему создавать и настраивать функциональные и эстетичные веб-сайты.

Услуги, которые можно заказать у программиста Joomla

Разработка веб-сайтов на Joomla Программист Joomla способен создать веб-ресурсы любой сложности, начиная от простых сайтов-визиток и заканчивая интернет-магазинами или порталами с уникальным функционалом.

Настройка и установка компонентов и модулей Это включает в себя установку и настройку дополнительных расширений, которые добавляют новые функции на сайт Joomla, такие как галереи, формы обратной связи, форумы и многое другое.

Оптимизация и поддержка сайтов Программист Joomla поможет оптимизировать веб-ресурс для улучшения скорости загрузки, безопасности и SEO-параметров. Также он сможет обеспечить регулярную поддержку и обновления сайта.

Индивидуальное программирование Некоторые проекты могут требовать уникального функционала, и программист Joomla способен создать кастомные решения, адаптированные под конкретные потребности заказчика.

Навыки программиста Joomla

Программист Joomla должен обладать широким спектром знаний и навыков для успешной работы с этой CMS. Он должен быть знаком с PHP – языком программирования, на котором основана Joomla, и иметь опыт работы с базами данных, такими как MySQL. Знание HTML, CSS и JavaScript также является обязательным для создания пользовательского интерфейса и добавления интерактивных элементов на сайт. Кроме того, программист Joomla должен обладать пониманием принципов работы самой CMS и уметь настраивать и расширять её функциональность с помощью компонентов и модулей.