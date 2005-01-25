Обновить сайт сделанный на Joomla 2, 5 до 4-5 версии. Оптимизировать сайт, добавив туда новые разделы и материалы.
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Программист Joomla – это специалист, специализирующийся на разработке и поддержке веб-сайтов с использованием системы управления контентом Joomla. Это мощный инструмент, который позволяет создавать разнообразные веб-проекты – от небольших личных блогов до крупных корпоративных порталов. Программист, знакомый с Joomla, обладает навыками работы с PHP, базами данных, HTML, CSS и JavaScript, что позволяет ему создавать и настраивать функциональные и эстетичные веб-сайты.
Услуги, которые можно заказать у программиста Joomla
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Разработка веб-сайтов на Joomla
Программист Joomla способен создать веб-ресурсы любой сложности, начиная от простых сайтов-визиток и заканчивая интернет-магазинами или порталами с уникальным функционалом.
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Настройка и установка компонентов и модулей
Это включает в себя установку и настройку дополнительных расширений, которые добавляют новые функции на сайт Joomla, такие как галереи, формы обратной связи, форумы и многое другое.
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Оптимизация и поддержка сайтов
Программист Joomla поможет оптимизировать веб-ресурс для улучшения скорости загрузки, безопасности и SEO-параметров. Также он сможет обеспечить регулярную поддержку и обновления сайта.
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Индивидуальное программирование
Некоторые проекты могут требовать уникального функционала, и программист Joomla способен создать кастомные решения, адаптированные под конкретные потребности заказчика.
Навыки программиста Joomla
Программист Joomla должен обладать широким спектром знаний и навыков для успешной работы с этой CMS. Он должен быть знаком с PHP – языком программирования, на котором основана Joomla, и иметь опыт работы с базами данных, такими как MySQL. Знание HTML, CSS и JavaScript также является обязательным для создания пользовательского интерфейса и добавления интерактивных элементов на сайт. Кроме того, программист Joomla должен обладать пониманием принципов работы самой CMS и уметь настраивать и расширять её функциональность с помощью компонентов и модулей.
- JoomlaВеб-программирование6 заявокОткрыт9 дней назад
- $40
Необходимо реализовать на joomla 3 полный аналог по функционалу страницы [url=https://goo.su/NxOo]https://goo.su/NxOo[/url] Верстку нужно сделать на основе шаблона Bootstrap 5 Интересен только компонент выбора запчасти ! - Марка; - Модель; - Кузов; - Наименование; - т.д. ... В заявке указан бюджет за весь проект. Обязательно напишите ...JoomlaBootstrapHTML-верстка5 заявокОткрыт10 дней назад
Необходимо реализовать на joomla 3 полный аналог по функционалу страницы https://goo.su/NxOo Верстку нужно сделать на основе шаблона Bootstrap 5 Интересен только компонент выбора запчасти ! - Марка; - Модель; - Кузов; - Наименование; - т.д. ...JoomlaBootstrapСистемы управления (CMS)1 заявкаОткрыт11 дней назад
- $50
Необходимо реализовать на joomla 3 полный аналог по функционалу страницы https://goo.su/NxOo Верстку нужно сделать на основе шаблона Bootstrap 5 Интересен только компонент выбора запчасти ! - Марка; - Модель; - Кузов; - Наименование; - т.д. ...JoomlaBootstrapИнтернет-магазины2 заявкиОткрыт11 дней назад
- $5
Сайт на joomla версия 1.0.13. Не работает редактор http://joxi.ru/Vrw8zdRS71dQ4m нужно заменить на другой, чтобы работал Бюджет 500р. Срок сегодня.JoomlaСистемы управления (CMS)нет заявокОткрыт11 дней назад
Всем привет. У нас есть сайт (на популярном конструкторе), который необходимо, сохранив функционал и внешний вид один в один, "перенести" на Joomla. Функционал сайта: интернет-магазин с немного нестандартным каталогом. ...JoomlaИнтернет-магазины1 исполнительЗакрыт15 дней назад
- $10
Добрый день, имеется компонента DJ-Classifieds работающая под управление cms joomla 4.xxx Требуется, при создании новых объявлений автоматически создавать заголовок, у создаваемого объявления на основе других пользовательских полей. пример пользовательских полей "кто ...JoomlaОткрыт16 дней назад
- $5
Сайт со старой версией joomla fasad-vl.ru. Нужно обновить, чтобы работал нормально. Сейчас редактор контента не работает на старой версии http://joxi.ru/l2ZRxkZhzgBBd2 Бюджет 500р. Срок Сегодня. Кто готов, оставляйте заявку. Выбранный исполнитель получит заказ.JoomlaСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 дней назад
Есть сайт на 3ей джумле с 4-5 модулями который старый прогер делал под сам сайт, которые не совместимы с Joomla 4. Надо поправить ошибки которые повыскочили после апгрейда.JoomlaОткрыт20 дней назад
- $15
Задача Нужна консультация специалиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов, таких как Тильда, Wix, Elementor и т.д. Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS ...WordPressJoomlaFigmaTildaСайты «под ключ»1 заявкаОткрыт22 дня назад
- $20
Добрый день! Мне необходимо для дипломной работы сделать ресерчинг и описание миграции сайта (на CMS Joomla 4) из текущего хостинга в Google Cloud Platform Также желательно объяснить мне это максимально доступно :) Нужна ...JoomlaОткрытмесяц назад
Сайт с каталогом на Джумле 1.6.4 https://skrinshoter.ru/sN3DVem7kvc?a Нужно создать новую категорию товаров и добавить туда 5 товаров. Описание брать из pdf-файла и сайта-поставщика, картинки с сайта-поставщика (там по 1 картинке у товара). Пример описания в pdf-файле https://skrinshoter.ru/sN3Etxwp2Ag?a Рассматриваю только тех, ...JoomlaНаполнение сайтов5 заявокОткрытмесяц назад
Время от времени нужно заполнять сайт на Joomla контентом. В работу не входит дизайн, администрирование, работа с хостингом и пр. Но входит обрезка фото под макет и форматирование залитого текста. Прошу контент-редакторов и администраторов ...JoomlaНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт3 дня назад
- $10
Есть сайт на Joomla 4 построенный с помощью SP Pagу Builder - https://bestobivka.siteform.su/ Нужно на главной странице, под заголовком "Наши работы", сделать модуль (аддон, скрипт или еще что - не важно) который показывал ...JoomlaЗакрыт6 дней назад
Не працює форма ємаіл на сайті, треба полагодити.JoomlaСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершенмесяц назад
Доброго дня! На постійній основі потрібен виконавець з написання статей (рерайт) з картинками, і подальшому розміщенні на сайті (Joomla), на такі тематики: Вікна REHAU Підвіконня Москітна сітка Тканеві ролети ...Написание статейJoomlaРерайтинг8 заявокЗакрытмесяц назад
Знайти помилки у бекенді сайту написаного на Joomla. При відкритті сторінки з проекторами - nginx видає помилку 502JoomlaNginxЗакрытмесяц назад
- $2000
Есть женский статейник на Joomla, требуется провести полный редизайн, смена CMS, перенести контент на WP, настроить wp, что бы работал в формате UGC, как пикабу и хабра. Модули соответствующие у WP есть.JoomlaЗакрытмесяц назад
Необходимо разработать плагин для системы оплаты ePay от Halyk Bank https://epayment.kz/ для CMS Joomla 4.3.4 / Virtuemart 4.2 / PHP 8.2 Документация: https://epayment.kz/docs Тестовые карты: https://epayment.kz/docs/Test credentials Есть ...PHPJoomlaVirtuemartЗакрыт22 дня назад
Требуется удалить плагин jSecure на сайте Joomla в phpMyAdmin. Админка не доступна.JoomlaСистемное администрирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад