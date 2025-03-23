Разработка теста для проверки кандидатов на позицию Tech Lead. Тест должен оценивать знания HTML, CSS, JS, PHP и умение работать с Telegram API. Ожидается, что кандидаты смогут в течение 40-50 минут создать лендинг, очистить код и реализовать простую форму ввода данных. Предлагается оплата за создание теста и техническое интервью с кандидатами.
Нужно натянуть верстка
Приветствую нужно на скрипт натянуть верстка и настроить джумла
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