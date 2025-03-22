Требуется доработка сайта на modX, включая функционал корзины: добавление, изменение и удаление товаров с автоматическим пересчетом. Необходимо создать форму для оформления заказа с вводом данных покупателя, выбором способа оплаты и доставки. Реализация уведомлений о новых заказах на почту и обнуление корзины после оформления.