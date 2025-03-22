Необходима замена или переработка рулетки на JavaScript для платформы play2x. Задача включает внедрение пользовательских настроек и изменение алгоритма работы рулетки. Если замена не возможна, требуется разработка новой рулетки с интеграцией в скрипт play2x. Настройки должны храниться в конфигурационном файле. Оригинальный код может быть обфусцирован, требует анализа.
Доработать сайт на modX
Нужно доработать сайт на modx. Нужно доварить корзину.
1. Корзина покупок. Функционал:
- добавление товара в корзину
- изменение кол-ва товара в корзине
- удаление товара из корзины
Всё это с автоматическим пересчетом общей стоимости корзины
2. Оформление заказа:
- форма для ввода информации о покупателе (имя, фамилия, телефон, email, доп.комментарий)
- указание способа оплаты
- указание способа доставки (если не самовывоз - то еще указание адреса доставки)
3. При оформлении заказа покупателю уходит письмо с указанием списка приобретаемых товаров и общей стоимости заказа, без учета стоимости доставки
4. На почту тоже приходит уведомление о новом заказе, практически дубль того, что ушло покупателю
5. После оформления заказа корзина автоматически обнуляется, информация о заказе сохраняется в базе данных
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