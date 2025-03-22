Доработать сайт на modX

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Закрыт7 заявок315 просмотров

Нужно доработать сайт на modx. Нужно доварить корзину.

1.  Корзина покупок. Функционал:

    - добавление товара в корзину

    - изменение кол-ва товара в корзине

    - удаление товара из корзины

    Всё это с автоматическим пересчетом общей стоимости корзины

2.  Оформление заказа:

    - форма для ввода информации о покупателе (имя, фамилия, телефон, email, доп.комментарий)

    - указание способа оплаты

    - указание способа доставки (если не самовывоз - то еще указание адреса доставки)

3.  При оформлении заказа покупателю уходит письмо с указанием списка приобретаемых товаров и общей стоимости заказа, без учета стоимости доставки

4.  На почту тоже приходит уведомление о новом заказе, практически дубль того, что ушло покупателю

5.  После оформления заказа корзина автоматически обнуляется, информация о заказе сохраняется в базе данных

MODXДоработка сайтов
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