Нужно доработать сайт на modx. Нужно доварить корзину.

1. Корзина покупок. Функционал:

- добавление товара в корзину

- изменение кол-ва товара в корзине

- удаление товара из корзины

Всё это с автоматическим пересчетом общей стоимости корзины

2. Оформление заказа:

- форма для ввода информации о покупателе (имя, фамилия, телефон, email, доп.комментарий)

- указание способа оплаты

- указание способа доставки (если не самовывоз - то еще указание адреса доставки)

3. При оформлении заказа покупателю уходит письмо с указанием списка приобретаемых товаров и общей стоимости заказа, без учета стоимости доставки

4. На почту тоже приходит уведомление о новом заказе, практически дубль того, что ушло покупателю

5. После оформления заказа корзина автоматически обнуляется, информация о заказе сохраняется в базе данных