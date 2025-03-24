Необходимо настроить интеграцию сайта с системой учета для цветочного бизнеса. Заказы должны поступать в систему, происходить списание остатков и возможность отслеживания продаж. Требуется обеспечить корректную работу между сайтом и учетной системой.
Поправить WooCommerce на WorldPress
Техническое задание по настройке карточки товара и оформления заказов для сайта PrintBro.top (WordPress)
1. Настройка карточки товара:
Добавить опции выбора:
Размер одежды (S, M, L, XL и т. д.).
Цвет одежды (чёрный, белый и другие доступные цвета).
Настроить превью товара в категориях и на главной странице:
Отображение изображения товара.
Название товара.
Цена.
Краткое описание (если требуется).
2. Настройка оформления заказов:
Добавить поля в форму оформления заказа:
Ф.И.О. (обязательное поле).
Email (обязательное поле).
Телефон (обязательное поле).
Город и отделение Новой Почты (обязательное поле).
Никнейм в Telegram и Instagram (необязательное поле).
3. Настройка блока акций на главной странице:
По умолчанию блок акций должен быть пустым.
Товары должны появляться в этом блоке только при установке отметки "Акция".
Дополнительно:
Проверить корректность работы корзины и оформления заказов.
Убедиться, что изменения не нарушают адаптивность сайта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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