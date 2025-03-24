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Завершен5 заявок24 просмотра

Техническое задание по настройке карточки товара и оформления заказов для сайта PrintBro.top (WordPress)

1. Настройка карточки товара:

Добавить опции выбора:

Размер одежды (S, M, L, XL и т. д.).

Цвет одежды (чёрный, белый и другие доступные цвета).

Настроить превью товара в категориях и на главной странице:

Отображение изображения товара.

Название товара.

Цена.

Краткое описание (если требуется).

2. Настройка оформления заказов:

Добавить поля в форму оформления заказа:

Ф.И.О. (обязательное поле).

Email (обязательное поле).

Телефон (обязательное поле).

Город и отделение Новой Почты (обязательное поле).

Никнейм в Telegram и Instagram (необязательное поле).

3. Настройка блока акций на главной странице:

По умолчанию блок акций должен быть пустым.

Товары должны появляться в этом блоке только при установке отметки "Акция".

Дополнительно:

Проверить корректность работы корзины и оформления заказов.

Убедиться, что изменения не нарушают адаптивность сайта.

WooCommerceWordPressНастройка плагинов
месяц назад
VelesWorld
37 лет
2 месяца в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

BMDBMW
Баха 
26 лет
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Все понравилось, сделано все в срок, быстро схватывает. Остался доволен
Хорошая постановка задачи, приятная коммуникация🤝

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