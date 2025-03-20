Бот-клонер для Telegram каналов

Требуется сделать (или может у вас уже есть) бот или скрипт, который сможет копировать ранее размещенные посты из открытых групп Вконтакте, в мои тг каналы.



1. Выбираю любую открытую группу ВК, выбираю в какой мой канал ТГ будут копироваться, указываю с какого числа скопировать посты размещенные (в том числе и видео, если в посте есть) и как быстро они будут размещаться (например каждые 5 часов).



2. Выбираю любую открытую группу ВК, выбираю в какой мой канал ТГ будут копироваться, как только новость появилась в выбранной группе ВК - она автоматически размещается на моём ТГ канале.



Вот такие два варианта нужно чтобы работали в этом скрипте-приложении, т.е. чтобы была возможность старые посты брать и возможность новые посты размещать автоматом.



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