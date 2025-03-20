Бот-клонер для Telegram каналов

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок228 просмотров

Требуется сделать (или может у вас уже есть) бот или скрипт, который сможет копировать ранее размещенные посты из открытых групп Вконтакте, в мои тг каналы.

1. Выбираю любую открытую группу ВК, выбираю в какой мой канал ТГ будут копироваться, указываю с какого числа скопировать посты размещенные (в том числе и видео, если в посте есть) и как быстро они будут размещаться (например каждые 5 часов).

2. Выбираю любую открытую группу ВК, выбираю в какой мой канал ТГ будут копироваться, как только новость появилась в выбранной группе ВК - она автоматически размещается на моём ТГ канале.

Вот такие два варианта нужно чтобы работали в этом скрипте-приложении, т.е. чтобы была возможность старые посты брать и возможность новые посты размещать автоматом.

- Оставляйте ваши контакты для быстрой связи - telegram, скайп.

Написание скриптовСоздание ботов
месяц назад
infinitek
Евгений 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
10 часов назад
19 дней назад
Демьян
 
26 лет
месяц в сервисе
Был
23 дня назад
месяц назад
Артур
 
23 года
2 месяца в сервисе
Был
10 дней назад
месяц назад
Ойбек
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
11 часов назад
месяц назад
Максим
 
18 лет
6 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Дубровский
 
21 год
4 года в сервисе
Был
месяц назад
3 отзыва
месяц назад
Искандер
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
18 часов назад
месяц назад
Артем
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
месяц назад
Андрей
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 часов назад
1 отзыв
месяц назад
Игорь
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
месяц назад

  • Похожие заказы

  • Функционал сравнения страниц на WP php

    $50

    Необходимо разработать функционал для сравнения страниц жилых комплексов на сайте. Сравнение должно включать генерацию отдельных URL и тайтлов с SEO описаниями. Также требуется создание типа записи 'район' с возможностью сравнения районов по параметрам, аналогично сравнению товаров в интернет-магазине.

    PHPWordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 дней назад

  • Нужен бот для автоматического бронирования очереди на сайте

    $10

    Необходим бот для автоматического бронирования очереди на указанном сайте. Задача требует навыков веб-программирования для реализации функционала. Ожидается эффективное и быстрое выполнение работы.

    Создание ботов
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 дней назад

  • Замена xlsx на ods

    $50

    Требуется заменить логику создания xlsx файлов на создание ods файлов в трех модулях кода, использующих библиотеку apache.poi. Для выполнения задачи можно использовать библиотеку org.odftoolkit:simple-odf. В двух модулях необходимо изменить один класс, в третьем — 3-4 класса.

    Java
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 дней назад

  • Маркетплейс

    $5000

    Требуется разработка онлайн-маркетплейса для покупки и продажи мебели между частными лицами. Платформа должна поддерживать регистрацию пользователей, создание и управление объявлениями, безопасные транзакции и встроенный чат. Также необходима административная панель для управления пользователями и объявлениями. Технологический стек включает React.js для фронтенда и Node.js для бэкенда.

    FirebaseGoogleLaravelMySQLNext.js
    Веб-программирование30 заявок
    Закрыт
    14 дней назад

  • [Python3 telethon] доработка скрипта

    Требуется доработка существующего Python-скрипта, использующего библиотеку Telethon. Необходимо реализовать сохранение текста сообщений с разметкой (markdown или html), ссылками, эмодзи и прикрепленными изображениями в базе данных SQLite. Изображения должны храниться в директории рядом со скриптом, а имена файлов записываться в базу данных.

    PythonTelegram
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Нужно доделать сайт -маркетплейс

    Требуется доработка сайта-маркетплейса, реализованного на PHP 8.2 и MySQL. Необходимо упростить процесс регистрации и авторизации пользователей, а также оптимизировать процесс покупки. Работы будут проводиться на development-версии, с дальнейшим развертыванием на production.

    Доработка сайтовMySQLPHP
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    15 дней назад

  • Проект для онлайн магазину

    $30

    Разработка веб-сайта для онлайн-магазина, специализирующегося на аренде ноутбуков. Проект включает создание функционала для продаж, управления заказами и пользовательского интерфейса. Ожидается качественная реализация с учетом потребностей пользователей.

    Настройка почтыAsteriskCentOSWindowsDNS
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 дней назад

  • Сайт каталог для бренда домашней одежды на тильда

    $50

    Требуется создать сайт-каталог для бренда домашней одежды на платформе Tilda. Необходимо улучшить существующий дизайн, провести SEO-оптимизацию, а также улучшить визуал и оформление. Готовы фотографии и описания товаров. Цель — вывести сайт в выдачу Google и Яндекса.

    Дизайн сайтовОптимизация сайтовGoogleSEOTilda
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 дней назад

  • Бот по трейдингу

    Требуется разработать код для бота, который будет парсить данные с криптобиржи MEXC и dex screener. Задача включает сбор цен монет, их сравнение и уведомление, если разница превышает 5%. Примерный итог работы указан на прикрепленном фото.

    Анализ кодаПарсинг данныхСоздание ботов
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    15 дней назад