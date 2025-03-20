Добавить Stripe на сайт.

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Закрыт12 заявок40 просмотров

Мне сайт нужно подкорректировать. Добавить туда платежную систему Лучше всего Stripe (он поддерживает холдирование денег). Сможете? И сколько это будет стоить у вас?

StripeИнтеграция платежных систем
месяц назад
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