Бот по трейдингу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок174 просмотра

нужно написать код, который сможет парсить данные с криптовалютной биржи, анализировать полученные данные и выдавать нам нужные результаты. Биржа MEXC и dex screener

1) собрать данные цены монеты на обеих биржах 2) сравнить между собой 3) прислать ответ если разница будет 5%

Примерный итог работы прикрепил к фото

Анализ кодаПарсинг данныхСоздание ботов
месяц назад
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