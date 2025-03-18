нужно написать код, который сможет парсить данные с криптовалютной биржи, анализировать полученные данные и выдавать нам нужные результаты. Биржа MEXC и dex screener

1) собрать данные цены монеты на обеих биржах 2) сравнить между собой 3) прислать ответ если разница будет 5%

Примерный итог работы прикрепил к фото