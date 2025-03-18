📌 Что нужно:

Разработка функционального Telegram-бота с возможностью платного доступа к контенту, удобной навигацией по подразделам и безопасностью контента (защита от копирования).

📌 Основной функционал:

✅ Регистрация пользователей (авторизация через Telegram, email, оплату)

✅ Многоуровневая подписка (разные тарифы/доступ к разным разделам)

✅ Защита контента (ограничение копирования/скачивания)

✅ Структурированное меню (разделы и подразделы, простая навигация)

✅ Интерактивный формат (чек-листы, тесты, напоминания)

✅ Автоматическое продление подписки

✅ Интеграция с платежными системами (LiqPay, Stripe, PayPal, Monobank и др.)

✅ Мульти-язычная поддержка (русский/украинский, возможность добавления английского)

✅ Личный кабинет пользователя (статус подписки, доступ к материалам)

✅ Отчёты и аналитика (количество подписчиков, активность, статистика платежей)

📌 Дополнительно:

🔹 Разработка простого интерфейса, адаптированного под мобильные устройства

🔹 Возможность дальнейших доработок (по запросу)

🔹 Консультация и обучение (чтобы я могла самостоятельно добавлять контент в бот)

📌 Формат работы:

💰 Бюджет обсуждается (готова рассмотреть разные варианты, главное – качество)

📆 Сроки: Чем быстрее – тем лучше, но без ущерба качеству

🌍 Предпочтение специалистам из Украины (или русскоязычным)

📩 Связь: Telegram, почта, звонок

Если ты разрабатывал(а) подобные проекты – напиши мне с примерами работ и предложением по стоимости.