Ищется специалист для доработки сайта онлайн доставки продуктов в Гагре. Необходимо сделать его более продающим, улучшить функционал, разработать продающие баннеры, добавить всплывающее окно для быстрой связи и оптимизировать процесс оформления заказов. Проект включает как основные доработки, так и небольшие задачи в дальнейшем.
Создание телеграм-бота
📌 Что нужно:
Разработка функционального Telegram-бота с возможностью платного доступа к контенту, удобной навигацией по подразделам и безопасностью контента (защита от копирования).
📌 Основной функционал:
✅ Регистрация пользователей (авторизация через Telegram, email, оплату)
✅ Многоуровневая подписка (разные тарифы/доступ к разным разделам)
✅ Защита контента (ограничение копирования/скачивания)
✅ Структурированное меню (разделы и подразделы, простая навигация)
✅ Интерактивный формат (чек-листы, тесты, напоминания)
✅ Автоматическое продление подписки
✅ Интеграция с платежными системами (LiqPay, Stripe, PayPal, Monobank и др.)
✅ Мульти-язычная поддержка (русский/украинский, возможность добавления английского)
✅ Личный кабинет пользователя (статус подписки, доступ к материалам)
✅ Отчёты и аналитика (количество подписчиков, активность, статистика платежей)
📌 Дополнительно:
🔹 Разработка простого интерфейса, адаптированного под мобильные устройства
🔹 Возможность дальнейших доработок (по запросу)
🔹 Консультация и обучение (чтобы я могла самостоятельно добавлять контент в бот)
📌 Формат работы:
💰 Бюджет обсуждается (готова рассмотреть разные варианты, главное – качество)
📆 Сроки: Чем быстрее – тем лучше, но без ущерба качеству
🌍 Предпочтение специалистам из Украины (или русскоязычным)
📩 Связь: Telegram, почта, звонок
Если ты разрабатывал(а) подобные проекты – напиши мне с примерами работ и предложением по стоимости.
Заявки фрилансеров
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