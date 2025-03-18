Разработайте простой нумерологический калькулятор, который будет работать по 9 цифрам. Пользователи вводят свою дату рождения и получают расчет. Интеграция в Telegram-бота должна быть простой и понятной. Ожидается функционал, аналогичный указанному образцу.
Платформа для международных платежей
1. Описание проекта
Платформа для международных платежей, интеграции с банками и безопасных финансовых операций. Целевая аудитория: физлица, бизнес, финучреждения.
Примерный функционал, который нам нужен: https://docs.google.com/document/d/1fjMzpED5CF0rb3GmvVdX9ZfnM6PJYCSB/edit?usp=sharing&ouid=111938878908650727585&rtpof=true&sd=true
2. Функционал
Регистрация, KYC, 2FA.
Пополнение, переводы, вывод, конвертация.
API для бизнеса (прием платежей, вебхуки, комиссии).
Админпанель (управление пользователями, мониторинг транзакций, отчеты).
3. Технологии
Бэкенд: Node.js/Python, PostgreSQL/MySQL.
Фронтенд: React.js/Vue.js.
Безопасность: AES-256, TLS 1.3, антифрод.
4. UI/UX
Простой и адаптивный дизайн.
Светлая/тёмная тема.
5. Этапы разработки
(5-6 месяцев)
Проектирование (2 недели)
Разработка API (6 недель)
UI (6 недель)
Тестирование (4 недели)
Развертывание (2 недели)
6. Требования к исполнителю
Опыт в финтехе, знание PCI DSS, KYC.
Владение REST API и безопасностью данных.
7. Коммуникация
Связь:Telegram, еженедельные отчеты, видеозвонки (Google Meet).
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