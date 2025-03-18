Платформа для международных платежей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок40 просмотров

1. Описание проекта

Платформа для международных платежей, интеграции с банками и безопасных финансовых операций. Целевая аудитория: физлица, бизнес, финучреждения.

Примерный функционал, который нам нужен: https://docs.google.com/document/d/1fjMzpED5CF0rb3GmvVdX9ZfnM6PJYCSB/edit?usp=sharing&ouid=111938878908650727585&rtpof=true&sd=true

2. Функционал

Регистрация, KYC, 2FA.

Пополнение, переводы, вывод, конвертация.

API для бизнеса (прием платежей, вебхуки, комиссии).

Админпанель (управление пользователями, мониторинг транзакций, отчеты).

3. Технологии

Бэкенд: Node.js/Python, PostgreSQL/MySQL.

Фронтенд: React.js/Vue.js.

Безопасность: AES-256, TLS 1.3, антифрод.

4. UI/UX

Простой и адаптивный дизайн.

Светлая/тёмная тема.

5. Этапы разработки

(5-6 месяцев)

Проектирование (2 недели)

Разработка API (6 недель)

UI (6 недель)

Тестирование (4 недели)

Развертывание (2 недели)

6. Требования к исполнителю

Опыт в финтехе, знание PCI DSS, KYC.

Владение REST API и безопасностью данных.

7. Коммуникация

Связь:Telegram, еженедельные отчеты, видеозвонки (Google Meet).

Node.jsPythonReactREST APIVue.jsИнтеграция APIРазработка APIРазработка бэкендаРазработка фронтенда
месяц назад
guest_1742281413447
месяц в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
11 часов назад
19 дней назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
92 отзыва(-1)
месяц назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
месяц назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
61 отзыв
месяц назад
Искандер
 
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
18 часов назад
месяц назад
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
5 отзывов
месяц назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
месяц назад
Денис
 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
39 отзывов
месяц назад
Лучший веб-программист апреля
Ойбек
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
11 часов назад
месяц назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
15 отзывов(-1)
месяц назад
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
18 часов назад
1 отзыв
месяц назад