Разработать парсер на Python для сайта pari.ru, который будет собирать информацию о теннисных событиях с указанным счётом, например 1:1 или 1:2. При нахождении соответствующего матча, данные записываются в текстовый файл в формате: счёт, коэффициенты и ссылка на матч. Настройка счёта осуществляется через файл config.yml, расположенный рядом с парсером.