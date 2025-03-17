Ищется разработчик для создания доски объявлений на WordPress, посвященной пчеловодству и продаже меда. Необходима адаптивная версия сайта с интеграцией плагинов для объявлений, регистрацией пользователей, фильтрацией и подключением платёжных систем. Оптимизация скорости загрузки и SEO также являются важными требованиями.
Нумерологический калькулятор
Нужно создать простой нумерологический калькулятор по 9 цифрам, чтобы его можно было вставить в телеграмм бот, человек вводит свою дату рождения и получает расчет. Калькулятор подобный этому : https://ishodnyi-kod.com/money_kod
Заявки фрилансеров
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