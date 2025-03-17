Нумерологический калькулятор

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок252 просмотра

Нужно создать простой нумерологический калькулятор по 9 цифрам, чтобы его можно было вставить в телеграмм бот, человек вводит свою дату рождения и получает расчет. Калькулятор подобный этому : https://ishodnyi-kod.com/money_kod

TelegramСоздание калькуляторов
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