Требуется разработать сайт и приложение для клининговой компании с интуитивно понятным интерфейсом. Включить возможность геймефикации и мультиязычные функции для удобства пользователей. Проект ориентирован на создание функционального и привлекательного решения для клиентов.
Створити копiю сайта на word press
Створити копiю сайта на word press
На тематику готеля
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт17 дней назад
Необходимо разработать сайт визитку на платформе Joomla. Требуется готовый шаблон, который позволит добавить 2-3 товара с описанием и формой обратной связи. Усложнения, такие как корзина или эксклюзивный дизайн, не требуются. Главная цель - протестировать спрос на товар, при необходимости обновляя информацию в админке.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрытмесяц назад
- $1500
Требуется разработка SMM панели под ключ, включая дизайн, бэкэнд и фронэнд. Обратите внимание на полное ТЗ, которое прикреплено в документе. Необходимо внимательное прочтение условий, без предоплат.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт19 дней назад
- $2000
Требуется разработать адаптивный и современный сайт-визитку для компании. Сайт должен эффективно представлять команду, услуги и контактные данные. Основное внимание уделяется удобству использования и привлекательному дизайну.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт20 дней назад
- $3000
Создание адаптивного и современного сайта-визитки для рекламной компании. Требуется минималистичный стиль, оптимизация скорости и SEO, форма обратной связи, а также интерактивные элементы, включая анимации при прокрутке. Сайт должен корректно отображаться на всех устройствах.Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт20 дней назад
- $3000
Необходимо разработать сайт-визитку для компании по рекламе и арбитражу. Сайт должен быть адаптивным, современным и удобным, с минималистичным дизайном, оптимизированным для скорости загрузки и SEO. Включите форму обратной связи и интерактивные элементы, такие как анимации при прокрутке.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт20 дней назад
- $1500
Требуется разработать современный и функциональный сайт для онлайн-магазина одежды. Важно обеспечить привлекательный дизайн и удобство использования для клиентов. Ожидается высокое качество исполнения и внимание к деталям для улучшения пользовательского опыта.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт20 дней назад
- $300
Створити багатосторінковий сайт для школи з основними розділами: вступ до університету, пошук житла, курси англійської та німецької мов. Сайт має включати CRM-систему для управління запитами користувачів, лід-форми для збору контактних даних та інтерактивні матеріали для навчання. Оптимізація для мобільних пристроїв і зручна навігація забезпечать комфортне використання.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется разработка сайта с накруткой в Telegram с нуля. Включает создание дизайна, настройку базы данных и других необходимых функций. Ожидаются предложения по цене.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт21 день назад