Необходимо разработать сайт-визитку для компании по рекламе и арбитражу. Сайт должен быть адаптивным, современным и удобным, с минималистичным дизайном, оптимизированным для скорости загрузки и SEO. Включите форму обратной связи и интерактивные элементы, такие как анимации при прокрутке.