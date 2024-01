Услуги продвижения в поисковых системах с гарантией результата

Привет! Меня зовут Андрей. Я маркетолог и IT-предприниматель из Киева. Сейчас живу в Германии. Специализируюсь на SEO, PPC и разработке конверсионных сайтов. Есть успешный опыт работы с компаниями из США, ЕС и СНГ.

⭐Мой самый результативный проект в SEO, которым горжусь, на текущий момент показывает результат 26 млн. посетителей в месяц.

⭐На моем счету более 100 успешных проектов. Работал с такими брендами как Hyundai, Purina.

Чем я буду полезен Вашему бизнесу

➡Обеспечу сайту позиции в ТОП-3 поисковой выдачи в срок от 2 до 5 месяцев.

➡Приведу на сайт посетителей, каждый из которых является Вашим потенциальным клиентом.

➡Помогу конвертировать посетителей сайта в реальных покупателей.

➡Сделаю возврат средств, если Вы не получите результат по итогу моих работ.

➡Для комплексной работы по сайту есть проверенная команда копирайтеров, программистов, дизайнеров. У Вас не будет необходимости тратить время на поиск опытных специалистов.

➡Не работаю с людьми, которые не готовы развивать свой бизнес. Извините!

Еженедельно предоставляю отчет о проделанной работе и план на следующий период, что позволит иметь наглядное представление о прошедшей и предстоящей работе. Для каждого проекта я создаю индивидуальный виртуальный кабинет в Trello, что позволит отслеживать результаты в режиме реального времени.

===

Hey! My name is Andrey. I am a marketer and IT entrepreneur from Kyiv. Now I live in Germany. I specialize in SEO, PPC, and the development of conversion sites. There is a successful experience of work with the enterprises of the USA, EU, and the Commonwealth of Independent States.

⭐My most successful SEO project, which I am proud of, currently has 26 million users per month.

⭐I have over 100 successful projects to my credit. Worked with brands such as Hyundai and Purina.

How can I help your business

➡I will provide the site with a position in the TOP-3 of search results in a period of 2 to 5 months.

➡I will bring visitors to the site, each of which is your potential client.

➡I will help convert website visitors into real buyers.

➡I will make a refund if you do not receive the result of my work.

➡On an ongoing basis, I cooperate with professional copywriters, designers, and programmers, which will allow you, if necessary, to shift the responsibility on me for engaging authors and IT personnel to the project.

➡I do not work with people who are not ready to develop their business. Sorry!

I provide a weekly report on the work done and a plan for the next period, which will allow you to have a visual representation of the past and upcoming work. For each project, I create an individual virtual cabinet in Trello, which will allow you to track the results in real-time.