Надо починить уже готовый парсер данных с сайта на PHP. Парсер перед работой проходит авторизацию на сайте. Сейчас авторизация не работает.
- Веб-программирование8 заявокЗакрытгод назад
Создать и проработать семантическое ядро разделов сайта. Подготовить шаблоны метатегов. Составить контент план по согласованному набору страниц. Нужен профессионал имеющий опыт работы с большими порталами.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен2 года назад
Создать и проработать семантическое ядро сайта. Подготовить шаблоны метатегов. Составить контент план по согласованному набору страниц. Нужен профессионал имеющий опыт работы с большими порталами.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт2 года назад
Создать парсер сайта объявлений. Парсить объявления и их владельцев. На PHP. Данные записывать в БД mysql.Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 года назад
Есть работающий Вайбер бот, который рассылает сообщения подписчикам. Необходимо закрепить кнопки управления ботом, которые исчезают (прячутся), когда получателю приходит сообщение. Сделать, чтобы кнопки не прятались, а все время были видны.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо кластеризовать среднечастотные запросы. 9 разделов. В каждом разделе от 100 до 400 запросов. Сделать качественно. Можно использовать соответствующие сервисы, но все просматривать и вручную корректировать.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен3 года назад
С помощью онлайн переводчиков (api) переводить сайт на разные языки. Переводить на лету. Т.е. базовая страница на русском, открываем ее итальянскую версию - открывается страница на итальянском языке. - Без перевода руками. - Перевод на стороне сервера, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо проверить раздел 404 ошибок сайта. Дать свои рекомендации по устранению ошибок из этого раздела.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт4 года назад
Создать парсер сайта объявлений. Парсить объявления и их владельцев. На PHP. Данные записывать в БД mysql.Завершен4 года назад
Сайт на старой Joomla 1.0 и много самописного кода. Надо обновить с php 5.6 на php 7.3 Перевод как есть, без обновления версии Joomla. Предстоит много правок кода.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт и работающий сервис расчета расстояний находятся локально, на одном сервере. На сайте установлен сервис расчета расстояний по API Яндекса. Необходимо заменить расчет расстояний Яндекса на Openstreetmap.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо в .htaccess прописать 301 редирект с https://www.site.com на www.site.comЗавершен5 лет назад
Необходимо сделать мелкие правки: 1. В мобильной версии для js меню 2. При срабатывании одного js скрипта перестают работать некоторые другие Заинтересовавшимся отправлю доступы более детально опишу проблемы.Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо внедрить на сайт расчет расстояний Яндекс по примеру https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83&to=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BAЗавершен5 лет назад
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ip адрес сервера попадает в спам лист https://www.abuseat.org/lookup.cgi Удаляем вручную, через день снова в спаме. Надо разобраться в причинах попадания в эту базу.Системное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Надо заменить не работающий yandex translate api на google translate api. Переводятся пару строк и записываются в БД.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
В мобильной версии некоторых почтовых сервисов письма отображаются сильно маленьким шрифтом. Надо увеличить шрифт только для мобильной версии.HTML-верстка16 заявокЗакрыт6 лет назад
К реализованному сервису расчета расстояний с выводом маршрута на карте гугл, необходимо добавить схему маршрута по городам, который предоставляет Google api. По примеру как здесь (под картой): https://flagma.ua/rasstoyanie-kiev-lvov/Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад