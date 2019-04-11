baltuk

Олег baltuk

 
44 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$190
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Andrey_Kuprin
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$95
10 баллов
2 года назад
Создать семантическое ядро разделов сайта. Контент план. Метатеги
Отличный заказчик. Конкретная постановка задачи. Своевременная оплата. Рекомендую!
Отлично выполнено ТЗ. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
olegliyasov
Олег 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
$95
10 баллов
3 года назад
Кластеризация запросов
Отличный заказчик. Оплата во время. Рекомендую.
Задача выполнена на 100% в оговоренные сроки. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
artzavod
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
4 года назад
Создать парсер
Отлично написанное ТЗ. Заказчик всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую!
Качественно реализовано ТЗ. Отличный исполнитель.
Ответный отзыв
smls
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Сделать 301 редирект
Понятно описал что требуется, быстро оплатил. Рекомендую.
Отличный исполнитель! Быстро выполнил проект.
Ответный отзыв
marozec
Максим 
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Внедрить на сайт сервис Яндекс расчет расстояний
От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую.
Все отлично. Выполнено согласно ТЗ. Максим всегда на связи, держит в курсе выполнения проекта.
Ответный отзыв