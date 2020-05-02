marozec

Максим marozec

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Легче приобрести хорошую репутацию, чем потерять плохую.

Решаю стандартные и нестандартные задачи связанные c PHP, JavaScript, SQL, CSS, HTML.

ЧТØ ИМЕННØ

  • "Самøписные" CMS;
  • Парсинг данных;
  • Кøнвертация данных;
  • Раб﻿øта с API;
  • Прøчее (пø запр﻿øсу в личку).
КАК ИМЕННØ:

  • В ср﻿øк;
  • Качеств﻿енн﻿ø;
  • Дøрøгø.
P.S. - "Прøграммист-худøжник"
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Отзывы заказчиков

zhasikiskz
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Сервис по приему вакансий. Плюс интеграция 1с
отличная работа!!!!
От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую.
Ответный отзыв
artfleur
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов(-6)
$11
10 баллов
5 лет назад
Поправить скрипт в сафари
Супер. Все быстро и четко. Никаких нареканий. Буду рад работать дальше
От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую.
Ответный отзыв
zhasikiskz
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
3 отчета мудл
Спасибо Максиму. Сделал сложнейшие отчеты почти что вслепую. Имя неполноценный демо сайт. Смог написать отчеты для боевого сайта. Очень доволен результатам. Спасибо еще раз огромное. Всем рекомендую. Всегда на связи.
От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Доработка функционала сайта на phpbb3
Снова все сделано как надо и в сроки, обратная связь тоже как всегда на высоте. Как обычно только положительные рекомендации и обязательно будем обращаться и дальше.
От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$120
10 баллов
5 лет назад
Доработка функционала сайта на Joomla 3
Joomla
Максим в очередной раз сделал все качественно и по ТЗ, однозначно рекомендую и продолжаем сотрудничество.
От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую.
Ответный отзыв
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Веб-программирование
24 отзыва
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