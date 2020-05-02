Легче приобрести хорошую репутацию, чем потерять плохую.
Решаю стандартные и нестандартные задачи связанные c PHP, JavaScript, SQL, CSS, HTML.
ЧТØ ИМЕННØ
- "Самøписные" CMS;
- Парсинг данных;
- Кøнвертация данных;
- Рабøта с API;
- Прøчее (пø запрøсу в личку).
- В срøк;
- Качественнø;
- Дøрøгø.
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- Автоматизация рассылки WhatsApp сообщений.384 просмотра
- Генератор турнирной сетки.374 просмотра
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
5 лет назад
1С
отличная работа!!!!
$11
10 баллов
5 лет назад
Супер. Все быстро и четко. Никаких нареканий. Буду рад работать дальше
$50
10 баллов
5 лет назад
Спасибо Максиму. Сделал сложнейшие отчеты почти что вслепую. Имя неполноценный демо сайт. Смог написать отчеты для боевого сайта. Очень доволен результатам. Спасибо еще раз огромное. Всем рекомендую. Всегда на связи.
$80
10 баллов
5 лет назад
Снова все сделано как надо и в сроки, обратная связь тоже как всегда на высоте. Как обычно только положительные рекомендации и обязательно будем обращаться и дальше.
$120
10 баллов
5 лет назад
Joomla
Максим в очередной раз сделал все качественно и по ТЗ, однозначно рекомендую и продолжаем сотрудничество.
Веб-программирование
24 отзыва
от $50
от 2 дней
нет рейтинга