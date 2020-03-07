Небольшая доработка самописного сайта

Приложение: [url=https://insport-app.ru/]insport-app.ru[/url] 1. Внедрить в мобильное приложение подписку через Мобильного SDK - Оплата через Яндекс Кассу внутри приложения с помощью Мобильного SDK. - Перевод пользователя на время в группу: Подписка. - Рекурентные платежи. Автоматическое списание абонентской платы, пока не нажата ...
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Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже, пишите у кого есть опыт подобной работы и за какую цену и сроки сможете помочь.
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