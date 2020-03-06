Доработка мобильного приложения на Bitrix Mobile

Привет всем, есть сайт [url=https://artwork.school/course-video.html]https://artwork.school/course-video.html[/url] на подобие которого нужно сделать наш есть наш сайт [url=http://1videoshkola.ru/]1videoshkola.ru[/url] нужно наш сайт оформить примерно так же или лучше) как сайт исходник, на нашем сайте установлена тема [url=https://themeforest.net/item/rosie-multipurpose-wordpress-theme/8838581]https://themeforest.net/item/rosie-multipurpose-wordpress-theme/8838581[/url] в ваших откликах описывайте пож ваш опыт работы с WP.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложение: insport-app.ru
1. Внедрить в мобильное приложение подписку через Мобильного SDK
- Оплата через Яндекс Кассу внутри приложения с помощью Мобильного SDK.
- Перевод пользователя на время в группу: Подписка.
- Рекурентные платежи. Автоматическое списание абонентской платы, пока не нажата кнопка "Отменить подписку".
Сейчас работает через оплата через переход на сайт яндекс кассы, Перевод пользователя в группу не работает.
Рекурентных платежей нет.
2. Добавить у фотографии ссылку на авторские права (Фотографа), вывод поля ALT под фотографией.
3. Верстка Комментариев к мероприятиям.
4. Верстка страницы: Полезные ссылки
Добавить Выпадающий список регионов, как в разделе мероприятия Фильтрация (Выберите Параметры Фильтра),
Только надпись Выберите регион.
И когда человек выбирает регион ему выпадает информация с федерациями, по шаблону такая же как и мероприятия.
Только выводится:
- Название Федерации
- Сайт (Переход по ссылке на сайт)
5. Восстановить работу фильтрации мероприятий. Умный фильтр (скрывает или делает не активными и перемещает их вниз варианты).
- если выбираем "Регион", например Свердловская область, то выводятся только города именно этой области, а другие не выводятся вообще.
- Другие вкладки, если нет допустим данных, то опускаются вниз списка и становятся не активными.
6. Push – уведомления клиентам, у которых мероприятие в избранном, при изменение мероприятия.
Или хотя бы частично.
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