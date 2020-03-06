Доработка мобильного приложения на Bitrix Mobile

Приложение: insport-app.ru

1. Внедрить в мобильное приложение подписку через Мобильного SDK

- Оплата через Яндекс Кассу внутри приложения с помощью Мобильного SDK.

- Перевод пользователя на время в группу: Подписка.

- Рекурентные платежи. Автоматическое списание абонентской платы, пока не нажата кнопка "Отменить подписку".

Сейчас работает через оплата через переход на сайт яндекс кассы, Перевод пользователя в группу не работает.

Рекурентных платежей нет.

2. Добавить у фотографии ссылку на авторские права (Фотографа), вывод поля ALT под фотографией.

3. Верстка Комментариев к мероприятиям.

4. Верстка страницы: Полезные ссылки

Добавить Выпадающий список регионов, как в разделе мероприятия Фильтрация (Выберите Параметры Фильтра),

Только надпись Выберите регион.

И когда человек выбирает регион ему выпадает информация с федерациями, по шаблону такая же как и мероприятия.

Только выводится:

- Название Федерации

- Сайт (Переход по ссылке на сайт)

5. Восстановить работу фильтрации мероприятий. Умный фильтр (скрывает или делает не активными и перемещает их вниз варианты).

- если выбираем "Регион", например Свердловская область, то выводятся только города именно этой области, а другие не выводятся вообще.

- Другие вкладки, если нет допустим данных, то опускаются вниз списка и становятся не активными.

6. Push – уведомления клиентам, у которых мероприятие в избранном, при изменение мероприятия.

Или хотя бы частично.