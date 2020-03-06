Маленькие изменения на сайте

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки148 просмотров
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Имеется слайд, при мобильной версии отображается не правильно, нужно сделать качественно и быстро

4 года назад
nemoss
53 годаАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад