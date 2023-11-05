Нужно реализовать поиск по сайту с помощью плагина https://projects.verou.me/awesomplete/. Сайт на php. Поиск с автоподстановкой с трех таблиц БД (новости, клиенты, товары(название и описание товара) ). Результат поиска переход на страницу результата ...
Заказать Сайт на PHP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание и доработка сайта на PHP представляет собой мощный инструмент для разработки веб-приложений. PHP (Hypertext Preprocessor) является одним из наиболее распространенных языков программирования для веб-разработки благодаря своей простоте и гибкости.
Преимущества использования PHP для создания и доработки сайта
-
Гибкость и масштабируемость
PHP позволяет создавать как простые статические сайты, так и сложные веб-приложения. Его модульная структура облегчает масштабирование проекта по мере роста бизнеса.
-
Большое сообщество и поддержка
Имея огромное сообщество разработчиков, PHP обеспечивает доступ к богатой документации, форумам и ресурсам, что упрощает процесс разработки и доработки сайтов.
-
Широкие возможности
PHP обладает богатым набором функций и библиотек, которые упрощают работу с базами данных, формами, графикой и другими компонентами веб-приложений.
-
Бесплатность и доступность
PHP является свободно распространяемым и открытым языком, что делает его доступным для использования на различных платформах без дополнительных затрат.
Эффективность создания и доработки сайта на PHP
Процесс создания и доработки сайта на PHP начинается с создания или выбора подходящего фреймворка, который определяет базовую архитектуру и структуру проекта. Далее разработчики используют PHP для создания динамических страниц, обработки форм, работе с базами данных и другим функционалом.
Доработка сайта на PHP может включать в себя различные задачи, такие как оптимизация производительности, добавление новых функций, обновление дизайна или улучшение безопасности. Это требует внимательности к деталям, тестирования и документации изменений.
- PHPСайт на PHPВеб-программирование5 заявокОткрыт10 дней назад
- $40
Есть сайт на PHP 7.1. Есть функционал экспорта/импорта компаний в xlsx. Ранее при малом кол-ве компаний работал. Когда загрузили 120к компаний, то экспорт доходит до 40% (за 30 минут) и стопорится. Вариант с увеличением ...PHPСайт на PHPВеб-программирование1 заявкаЗакрытдень назад
- $34
Сайт на PHP 7.1. Есть функционал экспорта/импорта компаний в xlsx. Ранее при малом кол-ве компаний работал. Когда загрузили 120к компаний, то экспорт доходит до 40% (за 30 минут) и стопорится. Вариант с увеличением памяти ...PHPСайт на PHPВеб-программирование3 заявкиЗакрыт18 дней назад
- $40
Есть сайт на PHP 7.1. На нем установлен парсер и распознавалка капч, который ранее распознавал их. С некоторых пор появился новый тип капчи - отметка на картинке последовательность значков. Необходимо скринить изображение капчи и ...PHPPythonСайт на PHPВеб-программированиенет заявокЗакрыт19 дней назад
Ищу программиста, который сможет выполнить следующую задачу Имеется сайт на php. на этом сайте есть модуль с обратной связью с админом магазина. Грубо говоря мессенджер Сейчас мы уже получаем уведомления в телеграм бот ...PHPСайт на PHPВеб-программирование1 исполнительЗавершен25 дней назад
- $30
У нас сайт на PHP 7.1. На нем установлен парсер и распознавалка. С некоторых пор перестал это делать. Необходимо скринить изображение капчи и посылать в сервис на распознавание. Уже установлен Питон + ...PHPСайт на PHPВеб-программирование1 заявкаЗакрыт23 дня назад
Нужно выгрузить данные из интренент магазина - сайт на php slim. Товары подгружаюся из 1С Данные, которые выгрузить о товарах - название, категория, описание, цены, кол-во и ссылку на изображение товараPHPСайт на PHPВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 дней назад
- $100
Есть исходники трех одинаковых проектов с небольшими отличиямив дизайне, возможно доработны не на 100% Это сайт знакомств написанный на PHP , codeigniter 3. Нужно локально развернуть просмотреть 3 сайта выбрать какой из них максимально ...PHPСайт на PHPТестирование сайтов10 заявокЗакрытмесяц назад
Если есть опыт с yii2 будет плюсом, но не обязательно Подробности кандидатамPHPСайт на PHPHTML-верстка20 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $15
Создать копию itch.io на PHP/MySQL/JS/CSS/HTMLPHPMySQLHTMLCSSСайт на PHPСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Данные нужно Интегрировать на html сайт, без конструкторов. Все изменения, допустим поменяли цену в 1с — передается к сайту на php htmlPHPHTMLСайт на PHP1С-программирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $300
Необходимо доработать сайт на PHP, внести некоторые изменения в логике в админ панели, более подробное ТЗ прикрепил!PHPСайт на PHPВеб-программирование11 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $1500
Доброго дня, у нас міні колл-центр, потрбно розробити сайт, через який менеджери будуть здійснювати дзвінки.Біль - не хочу щоб менеджери вибирали замовлення, хто коли телефонує. Менеджер просто стає в статус готов, система бачить що є ...PHPLaravelHTMLCSSBootstrapСайт на PHPСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется доработка шаблона сайта на PHP. - Товар выполнен в нескольких цветах. Необходимо сделать так, чтобы в карточке товара при нажатии на шарик с цветом, перекидывало на другую карточку в подобном цвете с новым урлом, ...PHPСайт на PHPВеб-программирование5 заявокЗакрыт4 месяца назад
пишет кракозябры, сайт на phpPHPСайт на PHPВеб-программирование8 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Сайт переехал на nginx перестала работать страница бана. Сайт на php 7.4. Разраб в глубоком запое.PHPNginxСайт на PHPСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $100
Парсер должен собирать и обрабатывать инфу в реальном времени и выводить на мой сайт. Страница для парсинга: https://www.betexplorer.com/next/football/ 1-й этап оцениваю в 100$ после завершения приступаем к следующему этапу и т.д.PHPСайт на PHPВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
Для сайта услуг (что-то типа муж на час) необходимо написать систему управления контентом на PHP. Стандартные разделы: услуги, блог, новости, статичные страницы. Также будет необходимо подключить эквайринг Enot.io Полное ТЗ будет предоставлено исполнителю.PHPСайт на PHPВеб-программирование14 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Ищем разработчика на долгосрочную перспективу. Все вопросы в лс. Спасибо.PHPСайт на PHPВеб-программирование9 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Доброго дня, є сайт, [url=https://freelancehunt.com/out?url=https%3A%2F%2Favtocall.elephpant.pp.ua%2F]https://avtocall.elephpant.pp.ua/[/url]логін ZkTnliKKRGпароль 0kehhY1CpuСайт розробляється для дзвінків, з браузера. Для цього буде інтеграція з бінотелом через SIP (цю частину роботи буде робити інший програміст). Далі через вебхук на сайт з дзвінками потрапляють номери з ...PHPLaravelHTMLCSSBootstrapСайт на PHPСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад