Поправить парсер

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У нас сайт на PHP 7.1. На нем установлен парсер и распознавалка.
С некоторых пор перестал это делать.
Необходимо скринить изображение капчи и посылать в сервис на распознавание.
Уже установлен Питон + Хром. По результату необходимо перенести доработку на аналогичный сайт (по другому региону).
Только с опытом на Питоне, PHP.
Оплата по БС. Цена 3000 руб. Оплата на Юмани.
Антибот: 26+32=?
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