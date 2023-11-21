Поправить парсер

У нас сайт на PHP 7.1. На нем установлен парсер и распознавалка.

С некоторых пор перестал это делать.

Необходимо скринить изображение капчи и посылать в сервис на распознавание.

Уже установлен Питон + Хром. По результату необходимо перенести доработку на аналогичный сайт (по другому региону).

Только с опытом на Питоне, PHP.

Оплата по БС. Цена 3000 руб. Оплата на Юмани.

Антибот: 26+32=?