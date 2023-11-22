Нужен софт для авто регестрации на маркетплейсах!

На сайте есть записи на несколько процедур. Процедуры пользуются большой популярностью, по этому взять запись очень сложно. Люди придумали ботов, для того, чтобы записаться на процедуры. Сайт не самый простой, для него так же нужен ...
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Необходимо сделать софт для автоматической регестрации на маркетплейсах. Мы будем использовать пример Ebay kleinanzeigenь, регестрациия проходив в формате: письмо на почту, подтверждение, смс на номер подтвержения, также необходима анти-капча на сайте. Можно сделать софт в формате приложение или веб , максимально автоматизиравано! Необходимо чтобы после регестрации акаунты были в формате куков.
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