Необходимо создать текстовый конструктор который будет генерировать word документ определенного формата. Есть шаблон и в нем есть множество разделов, подразделов и также приложения в виде прикрепляемых файлов. Финальный файл должен быть с определенными шрифтами и размерами. Также необходима возможность добавлять разделы и подразделы в документе