Payton скрипт

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Завершен5 заявок32 просмотра

Нужно обработать сетевой GET запрос, на основе ответа от сервера выбрать нужную информацию сформировать другой POST запрос. И зациклить выполнение по кругу.

AndroidPythonWindowsНаписание скриптовРазработка программ
17 дней назад
MEgabyte_SO
Андрей 
35 лет
17 дней в сервисе
Был
13 дней назад

Выбранный исполнитель

vadimdibcev859
Вадим Дибцов 
23 года
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
17 дней назад
$80
2 дня
Escrow
Все отлично, качественно. Вадим выполнил задачу на много быстрее обговоренных сроков. При необходимости буду обращаться еще. Спасибо.
Ясная задача, быстрая коммуникация и выплата. Всё отлично

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Давид
 
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Евгений
 
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vadimdibcev859
Вадим Дибцов 
23 года
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17 дней назад
Лучший программист апреля
#1
Прикладное ПО
Евгений
 
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