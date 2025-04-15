Ищется разработка кастомного ПО для игры WoW Sirus с функционалом для классов Армс Воин и Ферал Друид. Требуется реализация авторотации, автозацепа за спину, автокика и автоовер в каст. Ожидается высокое качество и эффективное выполнение задачи.
Оформить Договор в Word (VBA форма)
Цель:
Создать удобный и понятный механизм (макрос, форма, или иное решение) для быстрого заполнения клиентского договора в Word, чтобы менеджер по продажам мог легко ввести все данные клиента на месте и распечатать/отдать на подпись. Форма должна быть на немецком.
Основные требования:
Форма для заполнения:
При открытии или через кнопку запускается окно/панель с полями:
Firma,
Adresse,
PLZ/Ort,
Anzahl Lizenzen,
Vertriebsmitarbeiter,
Datum, и др.
После заполнения — данные автоматически проставляются в нужные места в документе.
Возможность "заранее" подготовить данные, которые вставяться - выбрав ПАКЕТ и количество лицензий
Форма должна быть на немецком.
Очистка и сброс:
Возможность очистить старые данные и начать с пустого шаблона.
Автоматическое проставление даты:
Текущая дата должна подставляться автоматически или выбираться вручную.
Гибкость:
Возможность добавлять новые пункты и тексты в шаблон без разрушения форматирования.
Возможность в будущем редактировать списки, фразы и блоки (самим или через комментарии в шаблоне).
Визуальное оформление и стиль:
Отформатировать шаблон по стандартам: аккуратные отступы, таблицы, стиль заголовков, логика пунктов.
Поддержка добавления новых пунктов без нарушения оформления.
Защита от случайного удаления (если возможно):
Например, блоки с реквизитами или юридическими пунктами — только для чтения или с предупреждением при изменении.
Комментарий от заказчика (меня):
Я добавлю в шаблон комментарии и выделю цветом поля, где ожидается автоматизация — прошу учесть это.
Открыт к вашим предложениям: возможно макрос не нужен, и есть более удобное решение.
Формат:
Microsoft Word (.docx), желательно с использованием нативных функций Word (VBA, формы, стили и т.д.)
Ожидаем от исполнителя:
Предложение по подходу (макрос, форма, шаблон и т.д.)
Вопросы по шаблону, если что-то неясно
Тестовая реализация на моём шаблоне, который я предоставлю
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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