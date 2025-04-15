Оформить Договор в Word (VBA форма)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки37 просмотров

Цель:
Создать удобный и понятный механизм (макрос, форма, или иное решение) для быстрого заполнения клиентского договора в Word, чтобы менеджер по продажам мог легко ввести все данные клиента на месте и распечатать/отдать на подпись. Форма должна быть на немецком.

Основные требования:

  1. Форма для заполнения:

    • При открытии или через кнопку запускается окно/панель с полями:
      Firma, Adresse, PLZ/Ort, E-Mail, Anzahl Lizenzen, Vertriebsmitarbeiter, Datum, и др.

    • После заполнения — данные автоматически проставляются в нужные места в документе.

    • Возможность "заранее" подготовить данные, которые вставяться - выбрав ПАКЕТ и количество лицензий

    • Форма должна быть на немецком.

  2. Очистка и сброс:

    • Возможность очистить старые данные и начать с пустого шаблона.

  3. Автоматическое проставление даты:

    • Текущая дата должна подставляться автоматически или выбираться вручную.

  4. Гибкость:

    • Возможность добавлять новые пункты и тексты в шаблон без разрушения форматирования.

    • Возможность в будущем редактировать списки, фразы и блоки (самим или через комментарии в шаблоне).

  5. Визуальное оформление и стиль:

    • Отформатировать шаблон по стандартам: аккуратные отступы, таблицы, стиль заголовков, логика пунктов.

    • Поддержка добавления новых пунктов без нарушения оформления.

  6. Защита от случайного удаления (если возможно):

    • Например, блоки с реквизитами или юридическими пунктами — только для чтения или с предупреждением при изменении.

  7. Комментарий от заказчика (меня):

    • Я добавлю в шаблон комментарии и выделю цветом поля, где ожидается автоматизация — прошу учесть это.

    • Открыт к вашим предложениям: возможно макрос не нужен, и есть более удобное решение.

Формат:

  • Microsoft Word (.docx), желательно с использованием нативных функций Word (VBA, формы, стили и т.д.)

Ожидаем от исполнителя:

  • Предложение по подходу (макрос, форма, шаблон и т.д.)

  • Вопросы по шаблону, если что-то неясно

  • Тестовая реализация на моём шаблоне, который я предоставлю

Создание макросовVBA
9 дней назад
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